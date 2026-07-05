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中聯油脂的大豆沙拉油原料經檢驗發現一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及下游多家廠商跟餐飲品牌，甚至包括台北市42所學校，而食藥署已宣布擴大下架相關油品。對此，民眾黨主席黃國昌今（5）日痛批食藥署處理態度「荒腔走板」，過去三級致癌物蘇丹紅都能全面下架回收，但這次1300公噸致癌油卻只回收不到2％，質疑為何不立即全面清查並下架？黃國昌今出席民眾黨籍台北市議員參選人吳怡萱的競選總部成立茶敘，並在受訪時被問及這次致癌油風波，黃國昌痛批，食藥署的處理真的是荒腔走板，食安是國人最重視關心的問題，過去三級致癌物蘇丹紅全面下架和回收，但這次1300公噸的致癌油中，只回收不到2％，還不趕快全面清查下架？食藥署為什麼這次處理表現這麼離譜？黃國昌提到，他要提醒民進黨，2014年出現越南假油時，民進黨要求當時的執政政府在3天內全面公告油品去向，但這次從上週至今，已經過多久？2014年的民進黨還在乎人民的食安，為什麼拿到權力後，對食安問題的表現如此荒腔走板？是有什麼難言之隱？