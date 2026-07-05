我是廣告 請繼續往下閱讀

軍機飛越秀遇天候喊卡 新「空軍一號」首度亮相成焦點

刷新史上最熱7月4日 雷雨來襲國家廣場全面清場

川普演說延後照常登場 國慶煙火最終如期施放

美國歡慶獨立250週年，華府4日舉行年度重頭戲「向美國致敬」（Salute to America）國慶慶典，不過活動卻因極端高溫及雷暴天氣受到影響，主辦單位緊急疏散數千名聚集在國家廣場（National Mall）的民眾，部分軍機飛行表演也宣布取消。所幸天候稍晚逐漸好轉，活動重新開放入場，美國總統川普（Donald Trump）也將演說延後至晚間11時舉行，並照常施放國慶煙火。根據ABC、CNN等外媒報導，華府當天自中午起便展開長達數小時的軍機飛行表演，各型軍機每10至20分鐘飛越國家廣場上空，包括美國海軍「藍天使」（Blue Angels）、空軍「雷鳥小組」（Thunderbirds）、F/A-18、F-35等戰機，以及美國國家航空暨太空總署（NASA）的Northrop F-5實驗機皆參與演出。此外，卡達政府贈送、預計作為新一代「空軍一號」（Air Force One）的波音專機，也在活動期間飛越華府上空亮相，成為另一項焦點。不過隨著烏雲逐漸聚集，主辦單位最終宣布取消當晚剩餘所有軍機飛越表演，原定壓軸登場的B-1轟炸機夜間低空通場也未能進行。除了暴風雨，高溫同樣考驗活動進行。華府當天最高氣溫達華氏102度（約攝氏38.8度），打破1919年創下的7月4日最高溫紀錄，成為當地有紀錄以來最熱的美國國慶日。現場不少民眾在排隊入場後紛紛躲到陰影處避暑，主辦單位也持續加派飲用水供應，部分工作人員則因中暑不適而離開崗位。然而，傍晚氣溫稍降後，雷暴警報接踵而至。活動主辦單位、美國特勤局及美國公園警察基於安全考量，要求所有民眾立即撤離國家廣場，前往附近建築物避難，安檢作業也同步暫停，現場一度禁止民眾進入。負責組織國家廣場慶祝活動的「自由250週年」（Freedom 250）隨後宣布，待雷雨通過後，國家廣場將於晚間9時45分重新開放入場。面對天候變數，川普則在社群媒體表示，自己仍將前往活動現場發表演說，「暴風雨會為任何場合帶來好運，也會讓活動更加精彩。」他還說，即使演說延到凌晨2時也不在意，「今天是星期六晚上，讓我們好好享受。」最終，主辦單位宣布川普的演說由原訂晚間9時45分延後至晚間11時舉行，隨後照常施放國慶煙火。「自由250週年」也表示：「無論晴天或下雨，美國人民都值得擁有一場配得上國家250週年歷史的重要慶典。」今年美國迎來建國250週年，華府舉辦多項紀念活動。川普前一天已率先在有「總統山」之稱的拉什摩爾山發表演說，為全國慶祝活動揭開序幕；而4日的「向美國致敬」則是系列活動最受矚目的重頭戲，儘管一度受到極端天候干擾，最終仍在延後後順利完成主要慶典。