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小暑開運！最佳祭拜時間曝光

▲2026年小暑節氣將至，象徵正式進入一年中最炎熱的「三伏天」，高溫酷熱持續升溫。（圖／記者張志浩攝）

供品怎麼準備？祭拜注意2件事

▲命理專家建議，小暑祭拜土地公可準備鳳梨、西瓜、蓮藕、紅豆湯等清熱生津供品，其中鳳梨有「旺來」吉祥寓意，象徵招財納福、好運旺旺來。（圖／農業部）

小暑生肖運勢！鼠、羊最值得留意

小暑開運重點！先清冰箱、廚房

2026年7月7日上午9時56分40秒迎來二十四節氣「小暑」，也象徵一年中最炎熱的「三伏天」即將展開。命理專家柯柏成表示，小暑除了是天氣轉折的重要節氣，也是向土地公祈福、招財納福的好時機，建議把握上午9點至11點祭拜。此外，小暑期間也要留意生肖運勢與居家環境整理，像是清理冰箱、廚房、錢包等，都有助於迎接下半年好運。命理專家柯柏成表示，2026年的小暑是在國曆7月7日上午9時56分40秒交節氣，農曆五月二十三。小暑過後，代表天氣正式進入一年最酷熱的「三伏天」。民間有句農諺說：「大暑小暑，熱死老鼠」、「小暑大暑，有米也懶煮」，形容天氣炎熱到讓人提不起勁，就連煮飯都嫌麻煩。柯柏成指出，小暑時節，民間向來有祭拜土地公，祈求下半年五穀豐收、財源廣進的習俗。今年小暑交節氣時間為上午9時56分，最推薦祭拜時間為7月7日上午9時至11時，這段時間正好橫跨交節氣前後，正陽之氣最旺，最適合向土地公祈福、納財；若時間不便，也建議盡量不要拖到下午5時以後。柯柏成表示，小暑天氣燥熱，今年供品除了土地公喜愛的麻糬、花生，象徵「黏財」、「好運發生」外，也適合準備鳳梨、西瓜、蓮藕、紅豆湯等清熱、生津的供品，不僅符合時令，也更能表達誠意。另外，小暑屬於火氣旺盛的節氣，容易讓人情緒煩躁，因此祭拜時應保持心境平和，以感恩的心祈求，避免心浮氣躁影響運勢。同時也建議順手整理錢包，清除過期發票、沒用的卡片及雜亂收據，只保留整齊乾淨的鈔票，象徵迎接下半年清爽財運。柯柏成指出，小暑交節氣後至大暑前進入「未月」，受到「子未害」影響，屬鼠者要特別留意衝動行事，容易與長輩、主管或客戶發生衝突，也要注意交通、口舌及睡眠問題，尤其農曆11月出生的屬鼠者，更要留意失眠情況，必要時應適時就醫、調整作息。至於屬羊者則有不錯的財運，還有機會獲得小偏財。若上半年財運一直受限，小暑過後有望迎來「谷底翻身」，貴人運也相當不錯，可以趁機小買幾張彩券試試手氣。柯柏成提醒，小暑是濕熱逐漸加重的節氣，過期食物、腐敗氣味及油膩的廚房，在民俗上都容易形成「穢氣」、「滯氣」。建議趁小暑整理冰箱與廚房，把壞掉、過期、發霉的食物全部清除，不僅有助於居家衛生，也是最簡單、最實際的開運方式，有助迎接下半年好運。