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中聯油脂驚傳大豆沙拉油原料驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，下游多家廠商跟餐飲品牌受到波及，甚至傳出致癌油已流向台北市42所學校。對此，前中廣董事長趙少康今（5）日除痛批中央政府對致癌油風波輕忽、荒廢，更轟民進黨籍台北市長參選人沈伯洋「大放厥詞、亂扯一通，笑死人」。針對致癌油風波，沈伯洋日前提到，致癌油風波本來就是應該要中央、地方一起協作，才能讓大家安心，如果台北市長蔣萬安今天又站出來說，中央應該怎麼做，那又是一次把責任移轉。對此，趙少康今出席民眾黨籍台北市議員參選人吳怡萱的競選總部成立茶敘時怒轟，油品當然是中央權責！衛福部、食藥署在幹什麼？油品是菜餚的根本，卻每隔幾年就出事，到底怎麼回事？趙少康也提到，若非這次南僑送驗，根本沒人會知道！中央政府可以荒廢、輕忽到這種地步嗎？而且食品檢驗一定要自己檢驗，不能再委外，委外的責任和監督誰負責呢？沈伯洋完全搞不清楚狀況，在那邊大放厥詞、亂扯一通，沒有一個字切中要害，實在笑死人。