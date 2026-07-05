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▲方駿（左一）昨日受訪時不留情面批評狄鶯過於寵溺兒子，直呼：「神經病，有寵成這樣的嗎！」（圖／優質生命協會提供）

藝人狄鶯的兒子孫安佐日前因測試自製噴火裝置遭羈押禁見，法院裁定100萬交保。狄鶯的舅舅方駿受訪時，認為她過於寵溺兒子，更開轟：「她也是個怪咖，孫鵬也是怪咖，全家都怪咖！」對於方駿的批評，狄鶯未有回應，不過今早（5日）她一連PO出10張AI美照，並配上抖音歌，歌詞一句「人生何必強求滿分圓滿，知足就夠熬過所有難堪。」一字一句似乎都在為自己打氣，也疑似洩露近期的心聲。狄鶯這幾年因孫安佐總被酸「慈母多敗兒」，就連舅舅方駿昨日受訪時也不留情面，批評狄鶯過於寵溺兒子，直呼：「神經病，有寵成這樣的嗎！」此外，方駿還爆料狄鶯讓孫安佐喝母奶到12歲，母子倆同床共枕到15歲，讓他看不下去痛批：「她也是個怪咖，孫鵬也是怪咖，全家都怪咖。」面對舅舅的嚴厲批評，狄鶯並未正面回應，今早懶甩爭議一連在社群平台曬出10張精緻的AI美照。讓人注意的是，狄鶯選擇熱門抖音曲當背景音樂，歌詞更提到：「人生何必強求滿分圓滿，知足就夠熬過所有難堪。」一字一句看似是在為自己打氣，讓人好奇是否抒發這陣子面對家庭與外界風波的真實心聲。孫安佐日前因玩火槍遭收押禁見，羈押42天終於重獲自由，法院裁定以100萬元交保，為了迎接兒子的回歸，狄鶯隨後在社群分享自己穿碩士服熱舞的AI影片，讓大家想到她5年前曾發表以兒子為研究主題的碩士論文，許多網友也再次到系統上查看鉅作，直呼：「連問卷設計都是以孫安佐為主題」、「真是安佐宇宙耶」、「全場唯一真的『生』論文的人。」