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夏天泡麵換吃這碗「湯頭太香」！老饕試過回不去：變排行TOP了

泡麵品牌味味A新口味「川香酸辣風味麵」口感驚人，不只酸辣比例剛剛好，最讚的是還附醋包

▲泡麵品牌味味A推出新口味「味味A PLUS川香酸辣風味麵」，酸辣口感備受老饕喜愛。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

味味A川香酸辣風味麵爆紅！單碗免40元CP值高

▲味味A川香酸辣風味麵主打香辣口感進化，並額外多附一包「黑金醋包」，消費者可依個人喜好增添，讓整碗泡麵香酸層次更多元。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

目前在全家、萊爾富等超商皆有販售，但僅有碗裝形式，一碗不貴只要35元就能買到，CP值相當高

▲味味A川香酸辣風味麵內容物曝光，不只油包、調味粉，甚至還多附上一包醋包，供消費者自由添加。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

味味A川香酸辣風味麵評價曝光！眾點出唯二問題：只剩下酸

不加醋包時呈現純正香辣川味，非常適合夏天或沒胃口時食用；加入醋包後風味更豐富，湯頭也更為濃郁。此外，還有人推薦在吃完麵後，將飯等配料丟入湯中，瞬間升級成隱藏版酸辣泡飯。

整碗配料單薄沒什麼料，加上雖然主打「酸辣」湯頭，但辣度並不明顯，只能感受到酸度