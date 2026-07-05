台灣泡麵新品越來越多，許多廠商為了吸引消費者，接連推出跳脫傳統框架的創意口味，引發老饕們搶購風潮。近日就有民眾發現，泡麵品牌味味A推出新口味「味味A PLUS川香酸辣風味麵」，其湯頭不只呈現酸辣香氣，還內附一包黑金醋包，加入後能讓整碗香氣層次更上一層樓，不禁稱讚「要變成我泡麵排行TOP了」！且其價格不貴僅35元，加上整體表現出色，引來不少台灣人瘋買試吃，甚至還有人跑了多間超商沒買到，成為泡麵話題新品。
夏天泡麵換吃這碗「湯頭太香」！老饕試過回不去：變排行TOP了
有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文推薦，表示泡麵品牌味味A新口味「川香酸辣風味麵」口感驚人，不只酸辣比例剛剛好，最讚的是還附醋包，「黑金醋真的超級香，加到湯裡完全畫龍點睛，它要變成我泡麵排行TOP了啦！」
該款新品近期在網路上聲量極高，不少民眾嘗鮮過後也忍不住稱讚「新口味蠻好吃的耶！酸辣很開胃」、「這碗真的有辣，酸又開胃吃完很爽」、「湯頭酸辣滿夠味的，還附一包醋包，有種外面賣的酸辣麵既視感」，甚至有人崩潰表示「跑了好幾家才買到」、「我去全家都沒看到」。
味味A川香酸辣風味麵爆紅！單碗免40元CP值高
據了解，味味A是味丹旗下長青泡麵品牌，在台灣已有超過30年歷史，近年來品牌開始推出一系列川香椒麻口味，包含先前的川香椒麻炒泡麵就曾在網路上引發討論。而近期味味A再度推出新品「味味A PLUS川香酸辣風味麵」，推出瞬間就憑藉酸辣開胃的川味湯頭，在泡麵界一炮而紅。
味味A川香酸辣風味麵主打香辣口感進化，嚴選川味風格辣油，並以多種香料慢熬，打造柔和順口的川香風味，湯頭則以釀造醋融合蔬果與香料調配而成，加上還額外多附一包「黑金醋包」，消費者可依個人喜好增添，讓整碗泡麵香酸層次更多元。
至於味味A PLUS 川香酸辣麵哪裡買得到？目前在全家、萊爾富等超商皆有販售，但僅有碗裝形式，一碗不貴只要35元就能買到，CP值相當高，對於喜愛酸辣口感的民眾一定不能錯過。
味味A川香酸辣風味麵評價曝光！眾點出唯二問題：只剩下酸
味味A PLUS 川香酸辣麵普遍廣受好評，它以開胃的酸辣層次受到老饕喜愛，沖泡期間就能聞到濃濃香味，還有民眾試吃後發現，入口後還有帶點九層塔香味，加上麵體表現出色，吸附湯汁後口感Q彈有勁，與重口味的酸辣湯底非常速配。
該款內容物還多附一包醋包，能讓一碗麵吃出兩種風味，不加醋包時呈現純正香辣川味，非常適合夏天或沒胃口時食用；加入醋包後風味更豐富，湯頭也更為濃郁。此外，還有人推薦在吃完麵後，將飯等配料丟入湯中，瞬間升級成隱藏版酸辣泡飯。
不過亦有人持不同看法，認為整碗配料單薄沒什麼料，加上雖然主打「酸辣」湯頭，但辣度並不明顯，只能感受到酸度。不過多數人認為，以其價格展現的湯頭水準，仍然是今年夏天值得購入的爆紅泡麵。
味丹企業
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有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文推薦，表示泡麵品牌味味A新口味「川香酸辣風味麵」口感驚人，不只酸辣比例剛剛好，最讚的是還附醋包，「黑金醋真的超級香，加到湯裡完全畫龍點睛，它要變成我泡麵排行TOP了啦！」
味味A川香酸辣風味麵爆紅！單碗免40元CP值高
據了解，味味A是味丹旗下長青泡麵品牌，在台灣已有超過30年歷史，近年來品牌開始推出一系列川香椒麻口味，包含先前的川香椒麻炒泡麵就曾在網路上引發討論。而近期味味A再度推出新品「味味A PLUS川香酸辣風味麵」，推出瞬間就憑藉酸辣開胃的川味湯頭，在泡麵界一炮而紅。
至於味味A PLUS 川香酸辣麵哪裡買得到？目前在全家、萊爾富等超商皆有販售，但僅有碗裝形式，一碗不貴只要35元就能買到，CP值相當高，對於喜愛酸辣口感的民眾一定不能錯過。
味味A PLUS 川香酸辣麵普遍廣受好評，它以開胃的酸辣層次受到老饕喜愛，沖泡期間就能聞到濃濃香味，還有民眾試吃後發現，入口後還有帶點九層塔香味，加上麵體表現出色，吸附湯汁後口感Q彈有勁，與重口味的酸辣湯底非常速配。
該款內容物還多附一包醋包，能讓一碗麵吃出兩種風味，不加醋包時呈現純正香辣川味，非常適合夏天或沒胃口時食用；加入醋包後風味更豐富，湯頭也更為濃郁。此外，還有人推薦在吃完麵後，將飯等配料丟入湯中，瞬間升級成隱藏版酸辣泡飯。
不過亦有人持不同看法，認為整碗配料單薄沒什麼料，加上雖然主打「酸辣」湯頭，但辣度並不明顯，只能感受到酸度。不過多數人認為，以其價格展現的湯頭水準，仍然是今年夏天值得購入的爆紅泡麵。
味丹企業