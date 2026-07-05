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經濟外溢成首要風險！Fed獨立性受損 未來一年利率維持目前水準

美元避險貨幣地位穩固 人民幣未來增持首選

資產配置大洗牌 央行也看好AI美股、對黃金轉趨審慎

瑞銀資產管理（UBS Asset Management）近日發布《第32屆年度儲備管理者調查》，針對全球約30家中央銀行的最新調查結果顯示，高達52%預估未來5年可能出現「停滯性通膨」，亦有超過半數央行認為，美國聯準會（Fed）新任主席Warsh的任命已一定程度削弱聯準會獨立性，但多數受訪者預期未來1年政策利率大致維持目前水準，93%亦認為美元不會失去避險貨幣地位，人民幣則是未來一年央行最想增持的貨幣，其次為加幣等商品貨幣，而黃金在較長期總體經濟與地緣政治趨勢支撐下，仍被預期將優於公債與現金。瑞銀這項調查在今（2026）年5月至6月期間進行，彙整約30家央行回覆。在總體環境部分，調查顯示，52%受訪者認為，未來5年最可能出現的經濟情境為停滯性通膨。地緣政治仍具高度重要性，軍事衝突仍為第2大全球風險。不過，儲備管理者的關注焦點再度回到其經濟外溢效應，持續性通膨或長天期殖利率無序上升，目前已成為首要全球總體風險，占 82%。美國利率走升與通膨，也同為儲備管理最主要的憂慮，占82%。對於聯準會新任主席Warsh的看法，超過半數認為，Warsh的任命已在一定程度上削弱聯準會獨立性，另有44%預期聯準會政策立場將略趨鴿派。不過，多數受訪者預期未來一年政策利率將大致維持在目前水準（3%至 4%）。在美國與地緣政治部分，全球央行認為，支撐美國在全球資產配置中主導地位的制度與政治基礎正持續承壓。有63%擔心美國社會凝聚力下降，52%認為聯準會獨立性面臨風險，63%預期美元可能出現某種形式的政策驅動走弱，另有33%將美國債務重組視為可能情境。不過，市場對美元核心角色的信心仍具韌性，93%預期美元不會失去避險貨幣地位。展望未來一段時間，對美元資產（包括美國公債）的需求預料將大致維持穩定。在貨幣多元化部分，全球央行平均美元持有比重升至59%，但整體調查結果仍顯示，表面之下的多元化配置壓力持續存在。以淨額計算，美元是過去一年最常被減碼的貨幣；同時，更多受訪者計畫在未來一年持續推動多元化配置。歐元與人民幣被視為主要受惠者，並有 39%受訪者預期，全球金融體系將朝向美元、歐元與人民幣並立的多極化格局演變。至於全球央行的資產配置，持續在股票、美國抗通膨公債（TIPS）、黃金與綠色債券之間進行多元化配置。黃金與抗通膨債券需求仍然強勁，反映其在地緣政治環境更不確定下作為總體避險工具的角色。被動式股票配置納入央行合格投資範圍的比例已達48%。同時，35%計畫在未來一年以淨額方式增加配置，高於前一年的12%。資產類別部分，以風險調整後報酬衡量，成熟市場與新興市場股票預料將成為未來5年表現最佳的資產類別。美股尤其是「Magnificent 7（美股7巨頭）」科技股，被視為相對表現最強的資產之一，反映市場對AI驅動轉型具有高度信心。儘管黃金已不再位居去年榜首，但在較長期總體經濟與地緣政治趨勢支撐下，仍被預期將優於公債與現金。全球央行策略性資產配置重點，整體而言81%在過去12個月調整了策略性資產配置分別為59%、65%、52%、53%，固定收益方面，19%受訪者表示過去一年提高了投資組合存續期間，67%則大致維持不變。儲備多元化在過去數年趨於平穩後，正以溫和步伐持續推進。被動式股票作為央行可投資資產類別的合格率為48%；同時，35%央行計畫在未來一年以淨額方式增加被動式股票配置，高於前一年的12%。對總體避險工具的需求持續存在。黃金再次成為儲備管理者計畫在未來一年增加配置的首選資產，同時也是過去一年最常被增持的資產。抗通膨債券在兩項分類中亦排名靠前。以未來5年風險調整後預期報酬衡量，成熟市場股票與新興市場股票並列主要資產類別首位，占46%。黃金則由去年調查中明顯領先的67%降至29%。同時，有19%受訪者表示，正考慮投資基礎建設或不動產等非流動性資產類別，以提升報酬，24%受訪者表示，近期已將或正考慮將被動式管理資產轉回主動式管理策略。對於貨幣管理重點，參與調查機構的美元平均持有比重為59%，高於前一年的56%。在過去一年調整貨幣配置的主權機構中，以淨額計算，歐元是最常被提及增持的貨幣；美元則是最常被提及減持的貨幣。展望未來一年，人民幣是央行最計畫以淨額方式增持的貨幣，其次為加幣等商品貨幣。39%受訪者認為，央行貨幣多元化將朝向以美元、歐元與人民幣為核心的多極化格局演變；另有39%認為，未來五年央行貨幣組成仍將以美元為中心。值得注意的是，首次有22%認為，貨幣體系正邁向較3大貨幣多極化格局更廣泛的多元化配置，例如納入主要商品貨幣。另外，63%受訪者表示已投資或正考慮投資人民幣，高於前一年的61%。不過，以儲備總額占比計算，人民幣長期（10 年）目標配置比重平均為4.1%，低於前一年的5.9%；另有一家機構表示，已將人民幣納入儲備的新配置貨幣。還有29%受訪者認為，黃金將是未來5年表現最佳的資產類別，明顯低於前一年的67%。在央行配置黃金的主要驅動因素方面，65%受訪者認為是整體多元化需求，其次為作為地緣政治避險工具（62%），僅一名受訪者表示，其所屬機構目前正考慮投資比特幣。