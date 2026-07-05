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中聯油脂爆出提供給泰山企業、福壽實業及福懋油脂的大豆沙拉油中含有一級致癌物苯駢芘且超標4倍。而國內多家知名品牌與餐飲業者中鏢，對此台北市長蔣萬安呼籲中央應立刻公布名單並設立專區，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋直言，食安問題本就應該由中央與地方共同協助解決。守護人民的食品安全不應流於政治口水，也不該區分藍綠將責任移轉。致癌沙拉油延燒，蔣萬安昨日於社群發文喊話中央，提出四點呼籲，包括立刻公布名單、成立專區；上游全面清查；最短時間內釐清案情；重建源頭管理機制，強調中央應正視問題，與地方攜手合作，真正守護台灣的食安，讓民眾安心、社會放心。對此沈伯洋今日回應表示，中央政府固然必須落實源頭的控管與資訊公開，但地方政府同樣肩負著不可或缺的查核與通知職責，因為唯有透過地方的實地了解，才能知道哪些單位實質使用了相關產品。沈伯洋呼籲，守護人民的食品安全不應流於政治口水，也不該區分藍綠將責任移轉，中央地方齊心合作才是讓大眾安心的方法。