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▲裴洛西丈夫肇逃！（圖／美聯社／達志影像）

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅·裴洛西（Paul Pelosi），日前在加州涉及一起肇事逃逸事故，造成一輛汽車嚴重毀損。不過加州當局4日表示，保羅·裴洛西可能只會面臨「輕罪」指控，案情相對單純。根據《美聯社》報導，加州納帕郡（Napa County）警長辦公室發布聲明指出，現年86歲的保羅·裴洛西，3日駕駛一輛棕色敞篷車行經知名酒鄉懷恩郡（Wine Country）中心小鎮揚特維爾（Yountville）時，撞上一輛合法停放在路邊的汽車。保羅·裴洛西撞車後曾短暫停車，隨即駕車離開現場，所幸這起事故並未造成任何人員受傷。聲明提到，目擊者當場目睹車禍發生，立即撥打電話報警。警方獲報後不久，便在距離事發地點約400公尺處，成功找到保羅·裴洛西，當時他的汽車前方明顯可見撞擊損傷痕跡。事後保羅·裴洛西向到場員警供稱，他知道自己撞到了某個東西，但不確定是在何時、也不清楚究竟撞到了什麼，才導致車輛受損，說法相當模糊。值得留意的是，警方表示，保羅·裴洛西體內並未檢出酒精成分，排除酒駕肇事的可能性。目前此案已轉交加州車輛管理局啟動審查程序，將評估保羅·裴洛西是否仍適合繼續駕駛，畢竟他已年屆86歲高齡。由於這起事故並未造成人員受傷，納帕郡警長辦公室建議以肇事逃逸（逃離事故現場）輕罪移送偵辦，保羅·裴洛西目前也並未遭到逮捕，案件後續發展仍待相關單位進一步審理。