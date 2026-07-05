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台中市政府推動「台中有鈣讚」學童免費鮮乳政策，卻傳出重大制度漏洞！市議員陳俞融今（5）日指出，該政策不僅寒暑假全面停供，更將跨縣市就讀及自學學童排除在外，甚至連後端兌換率統計都交白卷。她直指，盧市府在輿論壓力下才緊急宣布補救，暴露出政策設計毫無前瞻性，讓大筆公帑的效益大打折扣，根本是「邊走邊補」的急就章。陳俞融表示，台灣現行提供學童免費鮮乳的縣市，可分為「學期間供應」與「全年供應」兩大類。雙北、桃園及新竹市早已透過結合數位學生證、兒童卡等電子兌換券，實現全年不間斷供應，學童在寒暑假及平假日皆可至超商或超市領取。相較之下，台中「台中有鈣讚」上路初期因政策設計未考量全年供應目標，導致寒暑假出現供應中斷的空窗期，讓2.76億元的年度預算實際效益大打折扣。此外，政策在族群照顧上也出現嚴重缺口。「具台中市籍但跨縣市就讀」及「居家托育或自學學童」至今仍面臨申請障礙，必須等到今年8月31日新學期開始才能兌換。陳俞融對比台北市的做法指出，台北市早已透過兒童卡結合超商通路解決此問題，凡2至12歲兒童不論就讀與否均可持卡兌換。台中市府卻在政策上路後才發現制度漏洞，規劃顯然欠妥。更令陳俞融不滿的是，市府斥資2.76億元，後端平台系統卻未針對各行政區建置分類統計機制，至今「無法提供全市各行政區之鮮乳兌換率統計資料」。陳俞融痛批，市府連哪個區域的孩子真正領到、哪個區域兌換率偏低都無法掌握，遑論精準改善政策。陳俞融要求市府，必須立即確定簡便線上申請流程的上線日期，讓跨縣市就讀與居家托育學童不再被排除；同時應盡速建立各行政區兌換率統計機制，作為政策修正依據，切勿再度「邊走邊補」，才能真正落實守護學童健康的政策初衷。