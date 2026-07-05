澳洲北部昆士蘭州日前爆發重大偷渡事件，10多名中國籍非法移民趁夜搭船從海灘上岸，隨即被兩名男子開車接應載走。澳洲警方展開追查，於當天下午在當地一家超市停車場發動逮捕，其中一名涉案「蛇頭」，竟是現年34歲的台灣籍男子彭建文。
偷渡船清晨靠岸！熱門露營海灘成上岸點
綜合外媒報導，這艘偷渡船於6月30日清晨抵達澳洲極北點——昆士蘭州約克角（Cape York），並在韋帕（Weipa）以北約50公里處的一處熱門海灘露營地靠岸。這批據信來自中國的偷渡客上岸後，隨即被接應離開。
檢警調查指出，34歲的台灣男子彭建文特地從雪梨遠赴韋帕，與另一名30歲中國籍男子王浩共同執行這起人口走私行動，將約10名非法入境人士接走。
超市停車場落網！出庭全盤否認指控
澳洲聯邦警署（AFP）隨後在韋帕一家超市停車場，成功將彭建文逮捕歸案。彭建文於7月2日在昆士蘭凱恩斯（Cairns）地方法院出庭，現場雖有華語口譯協助，但他並無律師代表。他被控1項涉及超過5人的「加重人口走私罪」，法官向他說明指控內容時，他透過口譯全盤否認，當庭表示：「我對走私人口一事一無所知。」
間接證據串起案情！租車、旅館雙雙曝光
檢方掌握的證據顯示，彭建文在凱恩斯租車後前往韋帕，入住以共同被告王浩名義預訂的旅館——而這間旅館，正是警方後來尋獲10名非法入境人士的地點。此外，兩人均在相近時間於同一家租車公司租車，兩輛租來的汽車在案發前數日，也均曾出現在韋帕的多個地點。聯邦檢察官表示，雖然目前主要是間接證據，但檢方認為被告負責接應與運送，掌握的是一宗相當有力的案件，並懷疑其背後與人口走私集團有聯繫。
背景曝光：已合法居澳15年 正申請入籍
審理過程中，彭建文的背景也隨之曝光。他自2011年起便合法持簽證居住在澳洲，目前正進一步辦理澳洲公民身分，且已預約於今年7月20日參加澳洲公民考試。他的律師表示，彭建文已婚、無子女，在當地是一名自營油漆工。
檢方反對交保未果！法官准保但條件嚴苛
雖然檢方以被告有逃亡及干擾證人風險為由，反對其交保，但代理法官赫吉（Raimund Heggie）考量彭建文並無犯罪前科，且與澳洲社區關係密切，最終裁定准予保釋。不過，彭建文必須遵守極為嚴格的保釋條件，包括：
必須返回雪梨住處居住
遵守夜間宵禁
每週向警方報到三次
繳交護照及所有旅行文件
不得進入任何國際機場或離開新南威爾斯州
絕對不得聯絡共同被告王浩，以及包含10名非法入境人士在內的任何檢方證人
共同被告暫不申請保釋！雙方10月再開庭
至於另一名共同被告中國籍男子王浩，則暫不申請保釋，並打算聘請私人律師辯護，法院將其案件延至7月16日再審。兩人的案件則預定於10月1日再次開庭審理。
罪名嚴重！最重可判20年 強制刑期至少5年
根據澳洲法律，人口走私罪情節重大，最高刑罰可判處20年監禁，且最低強制刑期為5年，若罪名成立，還須強制不得假釋3年，刑責相當嚴苛。
議員證實全數查獲！內政部長強硬表態遣返
針對這起嚴重的邊境偷渡案，本案選區國會議員坎普頓（David Kempton）隨後證實，船上約10至12名非法移民，已在韋帕鎮中心的飯店附近被警方全數查獲。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）也對外發表強硬聲明，證實「所有試圖在沒有簽證情況下進入澳洲的人，均已被遣返回原籍」。
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綜合外媒報導，這艘偷渡船於6月30日清晨抵達澳洲極北點——昆士蘭州約克角（Cape York），並在韋帕（Weipa）以北約50公里處的一處熱門海灘露營地靠岸。這批據信來自中國的偷渡客上岸後，隨即被接應離開。
檢警調查指出，34歲的台灣男子彭建文特地從雪梨遠赴韋帕，與另一名30歲中國籍男子王浩共同執行這起人口走私行動，將約10名非法入境人士接走。
超市停車場落網！出庭全盤否認指控
澳洲聯邦警署（AFP）隨後在韋帕一家超市停車場，成功將彭建文逮捕歸案。彭建文於7月2日在昆士蘭凱恩斯（Cairns）地方法院出庭，現場雖有華語口譯協助，但他並無律師代表。他被控1項涉及超過5人的「加重人口走私罪」，法官向他說明指控內容時，他透過口譯全盤否認，當庭表示：「我對走私人口一事一無所知。」
間接證據串起案情！租車、旅館雙雙曝光
檢方掌握的證據顯示，彭建文在凱恩斯租車後前往韋帕，入住以共同被告王浩名義預訂的旅館——而這間旅館，正是警方後來尋獲10名非法入境人士的地點。此外，兩人均在相近時間於同一家租車公司租車，兩輛租來的汽車在案發前數日，也均曾出現在韋帕的多個地點。聯邦檢察官表示，雖然目前主要是間接證據，但檢方認為被告負責接應與運送，掌握的是一宗相當有力的案件，並懷疑其背後與人口走私集團有聯繫。
背景曝光：已合法居澳15年 正申請入籍
審理過程中，彭建文的背景也隨之曝光。他自2011年起便合法持簽證居住在澳洲，目前正進一步辦理澳洲公民身分，且已預約於今年7月20日參加澳洲公民考試。他的律師表示，彭建文已婚、無子女，在當地是一名自營油漆工。
檢方反對交保未果！法官准保但條件嚴苛
雖然檢方以被告有逃亡及干擾證人風險為由，反對其交保，但代理法官赫吉（Raimund Heggie）考量彭建文並無犯罪前科，且與澳洲社區關係密切，最終裁定准予保釋。不過，彭建文必須遵守極為嚴格的保釋條件，包括：
必須返回雪梨住處居住
遵守夜間宵禁
每週向警方報到三次
繳交護照及所有旅行文件
不得進入任何國際機場或離開新南威爾斯州
絕對不得聯絡共同被告王浩，以及包含10名非法入境人士在內的任何檢方證人
共同被告暫不申請保釋！雙方10月再開庭
至於另一名共同被告中國籍男子王浩，則暫不申請保釋，並打算聘請私人律師辯護，法院將其案件延至7月16日再審。兩人的案件則預定於10月1日再次開庭審理。
罪名嚴重！最重可判20年 強制刑期至少5年
根據澳洲法律，人口走私罪情節重大，最高刑罰可判處20年監禁，且最低強制刑期為5年，若罪名成立，還須強制不得假釋3年，刑責相當嚴苛。
議員證實全數查獲！內政部長強硬表態遣返
針對這起嚴重的邊境偷渡案，本案選區國會議員坎普頓（David Kempton）隨後證實，船上約10至12名非法移民，已在韋帕鎮中心的飯店附近被警方全數查獲。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）也對外發表強硬聲明，證實「所有試圖在沒有簽證情況下進入澳洲的人，均已被遣返回原籍」。