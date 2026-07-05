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澳洲北部昆士蘭州日前爆發重大偷渡事件，10多名中國籍非法移民趁夜搭船從海灘上岸，隨即被兩名男子開車接應載走。澳洲警方展開追查，於當天下午在當地一家超市停車場發動逮捕，其中一名涉案「蛇頭」，竟是現年34歲的台灣籍男子彭建文。綜合外媒報導，這艘偷渡船於6月30日清晨抵達澳洲極北點——昆士蘭州約克角（Cape York），並在韋帕（Weipa）以北約50公里處的一處熱門海灘露營地靠岸。這批據信來自中國的偷渡客上岸後，隨即被接應離開。檢警調查指出，34歲的台灣男子彭建文特地從雪梨遠赴韋帕，與另一名30歲中國籍男子王浩共同執行這起人口走私行動，將約10名非法入境人士接走。澳洲聯邦警署（AFP）隨後在韋帕一家超市停車場，成功將彭建文逮捕歸案。彭建文於7月2日在昆士蘭凱恩斯（Cairns）地方法院出庭，現場雖有華語口譯協助，但他並無律師代表。他被控1項涉及超過5人的「加重人口走私罪」，法官向他說明指控內容時，他透過口譯全盤否認，當庭表示：「我對走私人口一事一無所知。」檢方掌握的證據顯示，彭建文在凱恩斯租車後前往韋帕，入住以共同被告王浩名義預訂的旅館——而這間旅館，正是警方後來尋獲10名非法入境人士的地點。此外，兩人均在相近時間於同一家租車公司租車，兩輛租來的汽車在案發前數日，也均曾出現在韋帕的多個地點。聯邦檢察官表示，雖然目前主要是間接證據，但檢方認為被告負責接應與運送，掌握的是一宗相當有力的案件，並懷疑其背後與人口走私集團有聯繫。審理過程中，彭建文的背景也隨之曝光。他自2011年起便合法持簽證居住在澳洲，目前正進一步辦理澳洲公民身分，且已預約於今年7月20日參加澳洲公民考試。他的律師表示，彭建文已婚、無子女，在當地是一名自營油漆工。雖然檢方以被告有逃亡及干擾證人風險為由，反對其交保，但代理法官赫吉（Raimund Heggie）考量彭建文並無犯罪前科，且與澳洲社區關係密切，最終裁定准予保釋。不過，彭建文必須遵守極為嚴格的保釋條件，包括：必須返回雪梨住處居住遵守夜間宵禁每週向警方報到三次繳交護照及所有旅行文件不得進入任何國際機場或離開新南威爾斯州絕對不得聯絡共同被告王浩，以及包含10名非法入境人士在內的任何檢方證人至於另一名共同被告中國籍男子王浩，則暫不申請保釋，並打算聘請私人律師辯護，法院將其案件延至7月16日再審。兩人的案件則預定於10月1日再次開庭審理。根據澳洲法律，人口走私罪情節重大，最高刑罰可判處20年監禁，且最低強制刑期為5年，若罪名成立，還須強制不得假釋3年，刑責相當嚴苛。針對這起嚴重的邊境偷渡案，本案選區國會議員坎普頓（David Kempton）隨後證實，船上約10至12名非法移民，已在韋帕鎮中心的飯店附近被警方全數查獲。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）也對外發表強硬聲明，證實「所有試圖在沒有簽證情況下進入澳洲的人，均已被遣返回原籍」。