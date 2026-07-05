日韓合作的新劇《氣體人第一號》已在7月2日於Netflix上線，這部作品由日本導演片山慎三執導，韓國名導延尚昊、編劇柳勇在執筆劇本，以及小栗旬、蒼井優等超狂卡司同台飆演技。劇情講述一名男子突然爆炸，兇手竟是可以隨意將身體化為氣體、隨意穿透任何障礙的「氣體人」，充滿懸疑又刺激的內容火速引發關注。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理該劇懶人包，讓大家劇情、角色、亮點、收看平台等資訊一次看。
📌以下為本文重點：
《氣體人第一號》劇情大綱
《氣體人第一號》角色介紹
《氣體人第一號》收看平台
《氣體人第一號》必看亮點
《氣體人第一號》劇情大綱
日韓合作影集《氣體人第一號》改編自1960年上映的同名日本特攝電影，劇情從一場震驚全日本的電視直播節目開始，一名環境能源專家在受訪途中，身體突然離奇膨脹，隨後在眾目睽睽之下空中爆裂身亡。不久後，一名自稱「氣體人」的神秘男子發布影片，承認自己就是兇手，並宣布要殺光所有與祕密組織「白色中心」有關的人。被停職的刑警岡本賢治與記者甲野京子分別從警方與媒體角度切入調查，竟發現「白色中心」表面上是福利機構，私底下卻暗藏黑道、警方高層與政客的利益勾結。
《氣體人第一號》角色介紹
岡本賢治（小栗旬 飾）
小栗旬飾演被停職的資深刑警岡本賢治，他性格執著且具正義感。在面對震驚全國的「直播殺人事件」後，他敏銳地察覺到背後隱藏的巨大陰謀。雖然失去了警隊的官方支援，但他仍憑藉著老練的直覺與人脈，獨自展開對「氣體人」與神祕組織的追查。
甲野京子（蒼井優 飾）
蒼井優飾演追求真相的新聞記者甲野京子，她因氣體人在她面前殺害了採訪對象，便開始追查氣體人。在試圖揭開氣體人真面目的過程中，她意外挖掘出了27年前的隕石事件，以及涉及政商高層的恐怖黑幕。
氣體人（UTA／內田雅樂 飾）
內田雅樂飾演有氣體化異能的復仇者，他是祕密組織「白色中心」非法人體實驗的倖存者。他能將身體澈底氣體化，穿透任何物理屏障。為了向摧毀他人生、利用無家可歸者的幕後勢力復仇，他對全世界公開宣戰，以殘忍手段肅清所有相關人士。
藤川華歩（廣瀨鈴 飾）
廣瀨鈴飾演網路獵奇、都市傳說直播幕後主持人。她與哥哥藤川藤田共同經營一個名為「藤田與華歩的恐怖領域」的網路直播節目。兄妹倆為了追求流量，經常調查各種危險的都市傳說與靈異事件，並在得知氣體人後，開始跟著追蹤該事件。
藤川富士太（林遣都 飾）
林遣都飾演藤川華歩哥哥，也是網路獵奇、都市傳說直播的幕前主持人。兄妹倆為了點閱狂追查氣體人，還在一支舊地下偶像的 MV 背景中，發現了與氣體人起源有關的蛛絲馬跡。
森靖利（竹野內豊 飾）
竹野內豊飾演天才科學家、秘密組織「白色中心」的核心大腦，也是氣體人的創造者。他是27年前隕石墜落事件的首席研究員，有極高的智商與對科學的狂熱執著，並主導「白色中心」的非法人體實驗，利用社會邊緣人與孤兒進行殘酷的研究。
《氣體人第一號》收看平台
《氣體人第一號》已於2026年7月2日在Netflix獨家上線，全劇8集一次全數播放。
《氣體人第一號》必看亮點
《屍速列車》名導擔任編劇 合作日本新銳導演
《氣體人第一號》編劇是韓國電影界的知名大導演延尚昊與編劇柳勇在擔任，延尚昊過去曾自導自編過《屍速列車》、《地獄公使》等人氣作品，柳勇在也曾為《寄生獸：灰色部隊》、《紙房子：韓國篇》擔任編劇，兩人皆在韓國有高知名度。而導演則是由日本新銳導演片山慎三擔任，他曾執導過《尋人啟弒》、《噬亡村》等作品，在近年備受矚目。
改編自1960年原作 視覺效果堪稱好萊塢等級
《氣體人第一號》改編自1960年的同名東寶電影，由日本特攝電影大師本多豬四郎執導，當時的風格結合了「黑色電影（Film Noir）」與「科幻悲戀」。而這次2026年的新版本則將故事現代化，角色之間充滿了科幻驚悚、媒體政治與人性復仇的角力。但當時因時代限制，特效相對陽春；新版則由頂尖特效團隊打造，無論是「身體爆裂」，還是氣體人化為煙霧穿透牆壁、神出鬼沒地進行刺殺的畫面，視覺效果都非常流暢且充滿壓迫感，堪稱是好萊塢等級。
從純愛悲劇升級為國家陰謀 探討社會亂象
原作劇情講述氣體人為了深愛的一名舞者，而在多間銀行搶劫，之後承認是為了讓愛人重返舞台舉行發表會，才會犯下罪刑。而不同於原作的「超能力搶匪與舞者的悲戀」，新版影集加入了27年前的隕石事件、神祕組織「白色中心」對街友與孤兒的非法人體實驗，甚至牽扯到黑道與政商高層。讓該劇不僅是超能力復仇劇，更是一部探討社會階級、媒體亂象以及「誰才是真正怪物」的深度社會批判劇。
小栗旬合作蒼井優 超強卡司同台飆演技
該劇由小栗旬、蒼井優、廣瀨鈴、林遣都、UTA、竹野內豊等人同台演出，是日劇近年少見的超豪華卡司。幾人也展現超強演技實力，將劇情壓迫感等各種情緒拉到最高，被大讚就連眼神都是戲。
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《氣體人第一號》劇情大綱
《氣體人第一號》角色介紹
《氣體人第一號》收看平台
《氣體人第一號》必看亮點
《氣體人第一號》劇情大綱
日韓合作影集《氣體人第一號》改編自1960年上映的同名日本特攝電影，劇情從一場震驚全日本的電視直播節目開始，一名環境能源專家在受訪途中，身體突然離奇膨脹，隨後在眾目睽睽之下空中爆裂身亡。不久後，一名自稱「氣體人」的神秘男子發布影片，承認自己就是兇手，並宣布要殺光所有與祕密組織「白色中心」有關的人。被停職的刑警岡本賢治與記者甲野京子分別從警方與媒體角度切入調查，竟發現「白色中心」表面上是福利機構，私底下卻暗藏黑道、警方高層與政客的利益勾結。
《氣體人第一號》角色介紹
岡本賢治（小栗旬 飾）
小栗旬飾演被停職的資深刑警岡本賢治，他性格執著且具正義感。在面對震驚全國的「直播殺人事件」後，他敏銳地察覺到背後隱藏的巨大陰謀。雖然失去了警隊的官方支援，但他仍憑藉著老練的直覺與人脈，獨自展開對「氣體人」與神祕組織的追查。
甲野京子（蒼井優 飾）
蒼井優飾演追求真相的新聞記者甲野京子，她因氣體人在她面前殺害了採訪對象，便開始追查氣體人。在試圖揭開氣體人真面目的過程中，她意外挖掘出了27年前的隕石事件，以及涉及政商高層的恐怖黑幕。
氣體人（UTA／內田雅樂 飾）
內田雅樂飾演有氣體化異能的復仇者，他是祕密組織「白色中心」非法人體實驗的倖存者。他能將身體澈底氣體化，穿透任何物理屏障。為了向摧毀他人生、利用無家可歸者的幕後勢力復仇，他對全世界公開宣戰，以殘忍手段肅清所有相關人士。
藤川華歩（廣瀨鈴 飾）
廣瀨鈴飾演網路獵奇、都市傳說直播幕後主持人。她與哥哥藤川藤田共同經營一個名為「藤田與華歩的恐怖領域」的網路直播節目。兄妹倆為了追求流量，經常調查各種危險的都市傳說與靈異事件，並在得知氣體人後，開始跟著追蹤該事件。
藤川富士太（林遣都 飾）
林遣都飾演藤川華歩哥哥，也是網路獵奇、都市傳說直播的幕前主持人。兄妹倆為了點閱狂追查氣體人，還在一支舊地下偶像的 MV 背景中，發現了與氣體人起源有關的蛛絲馬跡。
森靖利（竹野內豊 飾）
竹野內豊飾演天才科學家、秘密組織「白色中心」的核心大腦，也是氣體人的創造者。他是27年前隕石墜落事件的首席研究員，有極高的智商與對科學的狂熱執著，並主導「白色中心」的非法人體實驗，利用社會邊緣人與孤兒進行殘酷的研究。
《氣體人第一號》已於2026年7月2日在Netflix獨家上線，全劇8集一次全數播放。
《氣體人第一號》必看亮點
《屍速列車》名導擔任編劇 合作日本新銳導演
《氣體人第一號》編劇是韓國電影界的知名大導演延尚昊與編劇柳勇在擔任，延尚昊過去曾自導自編過《屍速列車》、《地獄公使》等人氣作品，柳勇在也曾為《寄生獸：灰色部隊》、《紙房子：韓國篇》擔任編劇，兩人皆在韓國有高知名度。而導演則是由日本新銳導演片山慎三擔任，他曾執導過《尋人啟弒》、《噬亡村》等作品，在近年備受矚目。
改編自1960年原作 視覺效果堪稱好萊塢等級
《氣體人第一號》改編自1960年的同名東寶電影，由日本特攝電影大師本多豬四郎執導，當時的風格結合了「黑色電影（Film Noir）」與「科幻悲戀」。而這次2026年的新版本則將故事現代化，角色之間充滿了科幻驚悚、媒體政治與人性復仇的角力。但當時因時代限制，特效相對陽春；新版則由頂尖特效團隊打造，無論是「身體爆裂」，還是氣體人化為煙霧穿透牆壁、神出鬼沒地進行刺殺的畫面，視覺效果都非常流暢且充滿壓迫感，堪稱是好萊塢等級。
從純愛悲劇升級為國家陰謀 探討社會亂象
原作劇情講述氣體人為了深愛的一名舞者，而在多間銀行搶劫，之後承認是為了讓愛人重返舞台舉行發表會，才會犯下罪刑。而不同於原作的「超能力搶匪與舞者的悲戀」，新版影集加入了27年前的隕石事件、神祕組織「白色中心」對街友與孤兒的非法人體實驗，甚至牽扯到黑道與政商高層。讓該劇不僅是超能力復仇劇，更是一部探討社會階級、媒體亂象以及「誰才是真正怪物」的深度社會批判劇。
小栗旬合作蒼井優 超強卡司同台飆演技
該劇由小栗旬、蒼井優、廣瀨鈴、林遣都、UTA、竹野內豊等人同台演出，是日劇近年少見的超豪華卡司。幾人也展現超強演技實力，將劇情壓迫感等各種情緒拉到最高，被大讚就連眼神都是戲。