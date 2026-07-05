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富保羅近日在與知名球評凱勒曼（Max Kellerman）共同主持的《Game Over》節目中，以白板方式分析詹姆斯可能加盟的球隊，隨後接受 《ESPN》 訪問時進一步透露，目前已經和27支NBA球隊進行過討論。 富保羅表示，自從詹姆斯決定離開湖人後，聯盟各隊持續與他聯繫，而各隊的競爭力每天都可能因交易、市場變化而改變，因此詹姆斯並不急於做出決定。富保羅說：「每天都有新的變化，這是LeBron第一次可以沒有壓力地做決定。他已經完成了承諾，在洛杉磯拿到了總冠軍，現在最重要的是什麼能讓他真正感到快樂。」他認為，所謂的快樂不只是爭冠機會，還包括生活環境、隊友關係、球隊文化以及競爭力等多項因素，因此這次決定將比以往任何一次都更加慎重。



富保羅表示，自從詹姆斯決定離開湖人後，聯盟各隊持續與他聯繫，而各隊的競爭力每天都可能因交易、市場變化而改變，因此詹姆斯並不急於做出決定。富保羅說：「每天都有新的變化，這是LeBron第一次可以沒有壓力地做決定。他已經完成了承諾，在洛杉磯拿到了總冠軍，現在最重要的是什麼能讓他真正感到快樂。」他認為，所謂的快樂不只是爭冠機會，還包括生活環境、隊友關係、球隊文化以及競爭力等多項因素，因此這次決定將比以往任何一次都更加慎重。 尼克原本最有機會 卻因奪冠退出競爭



《Game Over》節目中最令人震驚的內容，莫過於富保羅談到紐約尼克時的爆料。他透露，如果尼克今年沒有奪下NBA總冠軍，詹姆斯原本幾乎確定會選擇加盟紐約，「如果尼克沒有奪冠，根本不需要這塊白板，他就會去尼克。」



《Game Over》節目中最令人震驚的內容，莫過於富保羅談到紐約尼克時的爆料。他透露，如果尼克今年沒有奪下NBA總冠軍，詹姆斯原本幾乎確定會選擇加盟紐約，「如果尼克沒有奪冠，根本不需要這塊白板，他就會去尼克。」 不過，尼克成功封王後，情勢完全改變。富保羅解釋，衛冕冠軍本來就擁有成熟體系，若詹姆斯加入後無法完成連霸，外界勢必將所有責任歸咎於他，因此風險遠高於其他球隊：「勒布朗一直都是被用不同標準檢視的人，這是一件非常微妙的事情。」



不過，尼克成功封王後，情勢完全改變。富保羅解釋，衛冕冠軍本來就擁有成熟體系，若詹姆斯加入後無法完成連霸，外界勢必將所有責任歸咎於他，因此風險遠高於其他球隊：「勒布朗一直都是被用不同標準檢視的人，這是一件非常微妙的事情。」 白板列出10支球隊 76人成最大熱門之一



在節目中，富保羅列出10支具有競爭力的潛在下家，包括費城76人、克里夫蘭騎士、丹佛金塊、明尼蘇達灰狼、邁阿密熱火、紐約尼克、金州勇士、達拉斯獨行俠、波士頓塞爾提克以及聖安東尼奧馬刺。



在節目中，富保羅列出10支具有競爭力的潛在下家，包括費城76人、克里夫蘭騎士、丹佛金塊、明尼蘇達灰狼、邁阿密熱火、紐約尼克、金州勇士、達拉斯獨行俠、波士頓塞爾提克以及聖安東尼奧馬刺。 其中，他特別看好76人的競爭力。富保羅表示，76人在完成交易、補進杰倫．布朗（Jaylen Brown）後，搭配馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）以及新秀艾吉康（VJ Edgecombe），已經成為極具吸引力的球隊。



其中，他特別看好76人的競爭力。富保羅表示，76人在完成交易、補進杰倫．布朗（Jaylen Brown）後，搭配馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）以及新秀艾吉康（VJ Edgecombe），已經成為極具吸引力的球隊。 他指出，詹姆斯一直非常欣賞馬克西，也認為自己能夠幫助年輕球員快速成長，而恩比德若能保持健康，整支球隊的上限將大幅提升，「勒布朗可以讓那支球隊變得更完整，他能解鎖所有人的能力。」



他指出，詹姆斯一直非常欣賞馬克西，也認為自己能夠幫助年輕球員快速成長，而恩比德若能保持健康，整支球隊的上限將大幅提升，「勒布朗可以讓那支球隊變得更完整，他能解鎖所有人的能力。」 此外，富保羅也透露，76人管理階層與詹姆斯關係相當良好，包括籃球事務副總裁尼爾森（Jameer Nelson）、總裁甘西（Mike Gansey）以及球團高層，都讓詹姆斯留下深刻印象。



此外，富保羅也透露，76人管理階層與詹姆斯關係相當良好，包括籃球事務副總裁尼爾森（Jameer Nelson）、總裁甘西（Mike Gansey）以及球團高層，都讓詹姆斯留下深刻印象。 家鄉騎士、勇士與金塊仍具吸引力



除了76人與尼克之外，富保羅也詳細分析其他熱門球隊。談到騎士時，他提到米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）、莫布里（Evan Mobley）及艾倫（Jarrett Allen）的陣容，加上管理層仍有不少與詹姆斯合作過的人，其中助理總管威姆斯（Brandon Weems）更是詹姆斯從高中時期一路至今的摯友，因此「回家」始終具有特殊的吸引力。



除了76人與尼克之外，富保羅也詳細分析其他熱門球隊。談到騎士時，他提到米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）、莫布里（Evan Mobley）及艾倫（Jarrett Allen）的陣容，加上管理層仍有不少與詹姆斯合作過的人，其中助理總管威姆斯（Brandon Weems）更是詹姆斯從高中時期一路至今的摯友，因此「回家」始終具有特殊的吸引力。 至於金州勇士，富保羅則提到柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）的組合依然極具競爭力，而格林日前選擇調整合約，也被視為勇士正在積極創造薪資空間，希望加入這場詹姆斯爭奪戰。



至於金州勇士，富保羅則提到柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）的組合依然極具競爭力，而格林日前選擇調整合約，也被視為勇士正在積極創造薪資空間，希望加入這場詹姆斯爭奪戰。 丹佛金塊方面，富保羅則點名三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）以及多位「Klutch Sports」旗下球員，再加上球隊老闆與自己關係密切，因此同樣具有吸引力。他甚至強調：「如果不是認真的選項，就不會出現在白板上。」



丹佛金塊方面，富保羅則點名三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）以及多位「Klutch Sports」旗下球員，再加上球隊老闆與自己關係密切，因此同樣具有吸引力。他甚至強調：「如果不是認真的選項，就不會出現在白板上。」 詹皇不急做決定 富保羅：紙面陣容不代表一切



儘管目前已有多支球隊積極招手，但富保羅強調，詹姆斯不會因為休賽季的紙面陣容就倉促決定未來。他透露，自己一直提醒詹姆斯，每年7月看起來最完美的球隊，未必到了球季真正開始時仍是最佳選擇，因此必須把所有變數都納入考量。



儘管目前已有多支球隊積極招手，但富保羅強調，詹姆斯不會因為休賽季的紙面陣容就倉促決定未來。他透露，自己一直提醒詹姆斯，每年7月看起來最完美的球隊，未必到了球季真正開始時仍是最佳選擇，因此必須把所有變數都納入考量。 富保羅最後也感嘆，41歲、即將邁入生涯第24個賽季的詹姆斯，仍然能夠吸引聯盟眾多球隊、管理層甚至球星主動招募，本身就是一項前所未見的成就，「我告勒布朗，現在接到的每一通電話，都是聯盟對你24年職業生涯最大的尊重。」



富保羅最後也感嘆，41歲、即將邁入生涯第24個賽季的詹姆斯，仍然能夠吸引聯盟眾多球隊、管理層甚至球星主動招募，本身就是一項前所未見的成就，「我告勒布朗，現在接到的每一通電話，都是聯盟對你24年職業生涯最大的尊重。」

在NBA傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）正式通知洛杉磯湖人隊將離隊、尋求生涯下一站的三天後，他的經紀人、「Klutch Sports」執行長保羅（Rich Paul）在最新一期的節目中語出驚人地透露，詹姆斯原本差點就要轉戰紐約尼克，而唯一阻止這一切發生的轉折，竟然是因為尼克隊今年剛剛成功奪冠。