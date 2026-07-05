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▲小孟老師（如圖）表示下半年要注意股市暴漲暴跌，雖最終結果是會往上，但如果沒有做好心理準備、殺進殺出，就有可能會賠錢。（圖／小孟老師星座塔羅YT）

2026年正式進入下半年！星座專家小孟老師提醒要注意股市暴漲暴跌、鼠患危機，首先8月份獅子座發生日全食，大家要特別小心恐怖殺人、暴力事件，再來8月28日遇到雙魚座月偏食，會有名人感情、負面新聞出現；而年末水星、金星在10月至11月逆行，此時鼠患也會變多。小孟老師過去曾神準斷言了立法院的三黨衝突，還曾提前預測2024年台灣總統大選的情勢。2026年進入下半年，他近日也提醒首先8月份，尤其是8月12日獅子座會發生日全食，要注意恐怖殺人事件、暴力衝突會變多，「因為獅子代表一種執行力比較高，或者報復、恐怖衝突。」並透露股市也可能出現暴漲暴跌的情況。小孟老師表示雖股市最終結果是會往上，但如果沒有做好心理準備、殺進殺出，就有可能會賠錢，同時呼籲投資人別用質押或是融資融券，一定要用多餘的閒錢，或者用房市借出來的錢會比較安全。再來8月28日遇到雙魚座月偏食，提醒名人感情可能會被報復，或是負面新聞出現，也有可能被栽贓陷害。至於政治方面，小孟老師也預測小黨會下滑，雖現在台灣有三黨，但最後會歸類成兩個大黨，且政治的流言不斷。而10月、11月，碰到水星和金星逆行，鼠患問題也會變多，特別注意用火，有可能電線被老鼠咬斷等，此外下半年還須注意水電供應問題。不過整體來說，小孟老師表示目前看來很大的天災不會那麼多了，大家不必過度恐慌。