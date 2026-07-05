Steam 超人氣躲貓貓神作《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON）近期推出2.3.0版本更新，為全球玩家帶來重大變革，本次改版最大亮點是針對獵人陣營實裝彈藥限制，終結過去無腦亂射的玩法，讓網友笑稱「盲射仔倒了」，大幅提升對戰刺激度。
獵人告別無限開火！子彈打光直接判敗
在全新機制下，《超級變色龍》獵人使用的霰彈槍無法再無限開火，房主最高可設定30發子彈上限，當玩家射擊落空時會實打實扣除一發彈藥，若成功命中躲藏者則可恢復一發子彈，若場上所有獵人的彈藥全數耗盡，系統將直接宣告躲藏方取得勝利。
命中移動目標不耗彈 地圖隨機機制擴大
針對《超級變色龍》躲藏方發展出「魂系般的高技巧閃躲流」打法，官方也做出平衡，為避免獵人追擊過度受限，當精準擊中正在移動或逃跑的目標時，系統將完全不消耗彈藥，極度考驗玩家動態視力，同時開發團隊調整了霰彈槍數值，將射擊間隔由2秒縮短至1.5秒，讓近距離交火時的追擊變得更加流暢。
除了彈藥機制大改，地圖隨機要素擴充也是本次更新焦點，繼先前躲貓貓豪宅導入物件隨機配置並獲好評後，官方進一步將此系統延伸至下水道與室內鄉村兩張熱門地圖，現在這兩張圖的家具與部分場景會隨機變化，讓環境配置難以捉摸。
玩法、系統全面進化 《超級變色龍》持續衝高人氣
在系統優化方面，《超級變色龍》製作組也一併消滅多項困擾玩家的 Bug，本次版本將伺服器可設定的標籤數量提升至最多5個，並修正重複設定問題。此外，獵人角色介面無法關閉、隱藏方獲勝卻顯示獵人勝利的錯誤都已修復。同時，分身能力觸發時導致程式崩潰或無法消失等技術問題也順利排除，提升穩定度。
《超級變色龍》6月推出以來，維持優異銷售成績與穩定同上人數，本次更新不僅解決過往無腦掃蕩的痛點，更透過多項改動有效提升玩家間的競技樂趣。隨著系統不斷優化與隨機要素持續擴展，不僅增加遊戲整體的耐玩度，相信這款躲貓貓神作有望再替銷售創造新高，持續引領派對風潮。
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在全新機制下，《超級變色龍》獵人使用的霰彈槍無法再無限開火，房主最高可設定30發子彈上限，當玩家射擊落空時會實打實扣除一發彈藥，若成功命中躲藏者則可恢復一發子彈，若場上所有獵人的彈藥全數耗盡，系統將直接宣告躲藏方取得勝利。
針對《超級變色龍》躲藏方發展出「魂系般的高技巧閃躲流」打法，官方也做出平衡，為避免獵人追擊過度受限，當精準擊中正在移動或逃跑的目標時，系統將完全不消耗彈藥，極度考驗玩家動態視力，同時開發團隊調整了霰彈槍數值，將射擊間隔由2秒縮短至1.5秒，讓近距離交火時的追擊變得更加流暢。
除了彈藥機制大改，地圖隨機要素擴充也是本次更新焦點，繼先前躲貓貓豪宅導入物件隨機配置並獲好評後，官方進一步將此系統延伸至下水道與室內鄉村兩張熱門地圖，現在這兩張圖的家具與部分場景會隨機變化，讓環境配置難以捉摸。
在系統優化方面，《超級變色龍》製作組也一併消滅多項困擾玩家的 Bug，本次版本將伺服器可設定的標籤數量提升至最多5個，並修正重複設定問題。此外，獵人角色介面無法關閉、隱藏方獲勝卻顯示獵人勝利的錯誤都已修復。同時，分身能力觸發時導致程式崩潰或無法消失等技術問題也順利排除，提升穩定度。
《超級變色龍》6月推出以來，維持優異銷售成績與穩定同上人數，本次更新不僅解決過往無腦掃蕩的痛點，更透過多項改動有效提升玩家間的競技樂趣。隨著系統不斷優化與隨機要素持續擴展，不僅增加遊戲整體的耐玩度，相信這款躲貓貓神作有望再替銷售創造新高，持續引領派對風潮。