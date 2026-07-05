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▲永慶房產集團高雄區品牌經管會贊助20萬元舉辦第四屆永慶傳愛盃少棒錦標賽。（圖／高雄市傳愛協會提供）

由高市府教育局指導、社團法人高雄市傳愛協會主辦，永慶房產集團高雄區四品牌經管會冠名贊助的第四屆永慶傳愛盃少棒錦標賽，4日在鳳山頂庄棒球舉行開幕典禮及頒獎儀式後圓滿落幕。來自高雄各地八支少棒隊齊聚球場，最後由金潭國小在冠亞軍決賽中以3:1力克屏山國小封王，屏山屈居亞軍，季軍忠孝國小，殿軍鼓岩國小，其餘四隊並列第五名。預賽分Ａ、Ｂ兩組，每組4隊，6月27、28組分別於鳳山頂庄及金潭國小棒球場舉行，採組單循環賽制，各隊進行3場比賽，金潭國小、鼓山國小、旗津國小、忠孝國小同在Ａ組，其中金潭國小3戰全勝，直接晉級冠亞軍決賽；Ｂ組屏山國小、桃源國小、美濃國小、鼓岩國小結束預賽後，屏山與鼓岩戰績均為2勝1負，但屏山曾以11:1大勝鼓岩，取得冠亞軍決賽另一張門票。精彩的前四名排位戰於7月4日登場，其中最受矚目的冠亞軍決賽在頂庄棒球場開打，終場金潭以3:1封王，屏山屈居亞軍。大會除頒發團體名次，也設立個人獎肯定表現的隊職員，包括打擊王：屏山陳建熏、美濃溫彥愷、鼓岩鄭順發；盜壘王：鼓山許宇翔；最佳投手：美濃吳沛晞；最佳捕手：金潭陳亞撒；最佳美技：金潭陳宇翔；運動家精神：屏山朱修緯；錦標賽MVP：金潭潘又賢；最佳總教練：金潭李昱德。高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，創辦傳愛盃的初心，從來不只是舉辦一場比賽，而是希望透過棒球陪伴孩子建立自信、培養責任感，學習團隊合作與永不放棄的精神，讓每一位孩子都能勇敢追逐夢想，也藉著這場賽事再次凝聚社會善意，成為高雄基層棒球的重要公益活動。陳品聲表示，協會自第一屆起便持續設立「傳愛獎學金」，鼓勵孩子不僅在球場上全力以赴，更在課業與品格上持續成長。這次高雄市傳愛協會不僅主辦比賽，也為遠道而來的球員安排補助住宿費用。比賽期間桃源國小一名小球員的父親發生交通意外亡故，協會也立刻發動急難救助解燃眉之急。第四屆賽事能夠圓滿完成，主辦單位特別感謝永慶房產集團高雄區四品牌經管會冠名贊助20萬元，以實際行動支持基層棒球發展。陳品聲指出，這次比賽由財團法人高雄市三洋維士比集團教育基金會、社團法人高雄市八方義行團關懷協會、寶礦力水得、自己來紅茶鮮乳瑞豐店共同贊助，高雄市忠孝國中、高雄市金潭國小、樂原企業社協力辦理；同時感謝八支參賽學校校長、主任及教練團，長年深耕基層棒球，用耐心與熱情陪伴孩子成長，讓孩子在球場上學會面對挑戰、尊重團隊，也培養受用一生的品格與毅力。