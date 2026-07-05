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根據法國《RMC Sport》及《D Sports》報導，塞內加爾代表團原訂於當地時間2日晚間搭乘包機返國，但飛機遲遲無法起飛。相關人士透露，球員抵達機場後苦等數小時，始終沒有班機可以搭乘，最後只能無奈返回飯店繼續等待。原先官方對外表示，班機取消是因為飛機機械故障，但知情人士指出，真正原因恐怕另有隱情。 消息人士表示，包機取消根本是因為塞內加爾體育部與足球協會的內鬥。據了解，塞內加爾體育部近期內部大換血，新官上任後拒絕承擔如同非洲國家盃時期的包機費用，雙方互踢皮球，最終直接卡死球員的返鄉路。



消息人士表示，包機取消根本是因為塞內加爾體育部與足球協會的內鬥。據了解，塞內加爾體育部近期內部大換血，新官上任後拒絕承擔如同非洲國家盃時期的包機費用，雙方互踢皮球，最終直接卡死球員的返鄉路。 塞內加爾世界盃期間醜聞不斷



事實上，塞內加爾隊本屆世界盃期間便已風波不斷。包括總教練蒂亞烏（Pape Thiaw）被爆出尚未完成正式續約、球員至今仍未領到非洲國家盃（Africa Cup of Nations）應有的獎金，以及集訓期間飯店餐食品質不符合職業球員需求，部分球員甚至自行透過外送平台訂餐，引發外界熱議。



事實上，塞內加爾隊本屆世界盃期間便已風波不斷。包括總教練蒂亞烏（Pape Thiaw）被爆出尚未完成正式續約、球員至今仍未領到非洲國家盃（Africa Cup of Nations）應有的獎金，以及集訓期間飯店餐食品質不符合職業球員需求，部分球員甚至自行透過外送平台訂餐，引發外界熱議。 如今返國行程又爆出爭議，再度讓塞內加爾足球管理問題浮上檯面。報導指出，包括門將門迪（Édouard Mendy）、隊長庫利巴利（Kalidou Koulibaly）等部分旅外國腳，已自行安排離開美國返回所屬俱樂部或居住地，但仍有不少代表隊成員被迫繼續留在飯店，等待新的返國安排。



如今返國行程又爆出爭議，再度讓塞內加爾足球管理問題浮上檯面。報導指出，包括門將門迪（Édouard Mendy）、隊長庫利巴利（Kalidou Koulibaly）等部分旅外國腳，已自行安排離開美國返回所屬俱樂部或居住地，但仍有不少代表隊成員被迫繼續留在飯店，等待新的返國安排。 從未簽正式合約的總教練、遲遲未發放的獎金、備受批評的後勤安排，到如今返國班機臨時喊卡，塞內加爾代表隊雖然世界盃已提前出局，卻仍深陷一連串場外風波，球員最後也只能成為政府與足協紛爭下的受害者。



從未簽正式合約的總教練、遲遲未發放的獎金、備受批評的後勤安排，到如今返國班機臨時喊卡，塞內加爾代表隊雖然世界盃已提前出局，卻仍深陷一連串場外風波，球員最後也只能成為政府與足協紛爭下的受害者。

2026年世界盃塞內加爾的征途落幕後，場外風波仍持續延燒。這支非洲勁旅在32強遭比利時逆轉淘汰後，原定搭乘包機返國，卻因班機臨時取消而受困美國。對此法國媒體《RMC Sports》及《D Sports》爆料，這起事件恐怕並非單純的飛機故障，而是牽涉塞內加爾政府與足球協會之間的內部矛盾，讓球員至今仍無法順利返國。塞內加爾在本屆世界盃的晉級之路堪稱高潮迭起。他們在小組賽I組面臨開局連敗的絕境，所幸在關鍵最終戰以5：0大勝伊拉克，驚險擠進淘汰賽。在32強淘汰賽面對強敵比利時，塞內加爾一路展現強大韌性，直到比賽第86分鐘都還手握2球領先。眼看16強門票就在眼前，卻在最後關頭遭比利時硬生生逼入延長賽，並在延長賽下半場傷停補時階段遭到絕殺，最終以2：3惜敗，遺憾止步32強。