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▲安娜的中文配音是Janet。（圖／翻攝自IG@janetagram）

暑假到了，許多父母會在家陪小孩看動畫、卡通，其中《冰雪奇緣》絕對是小孩最愛前三名，百看不厭，它有英文、中文、粵語各種版本，近來有網友發現，角色「安娜」的中文版本配音聽起來竟然有很濃的ABC腔調，許多人瘋猜是蔡依林、薛凱琪等，但答案竟然是名主持人Janet（謝怡芬），讓人驚訝，「超不像的！」《冰雪奇緣》講述一對姊妹艾莎與安娜的情誼，艾莎擁有把人變冰的魔法，小時候因為誤傷了安娜，被爸媽關在小房間裡，希望她能學會控制自己的能力，安娜不能再和姊姊一起玩，悲傷地訴說自己的心聲，在看這段劇情時轉換成中文配音，會發現安娜講話有濃厚的ABC腔調，聽起來有點「特別」，也有點熟悉。許多人瘋猜是蔡依林、薛凱琪，但結果答案是主持人Janet（謝怡芬），這也是她首次為動畫電影獻聲，從小在美國長大的她，還為此苦練ㄔ、ㄓ、ㄕ的發音，讓人驚訝喊，「超不像！」、「竟然是Janet」、「好啦聽一聽又覺得滿像的」、「好特別啊」，而安娜唱歌的時候，歌聲是《星光大道》出身的劉軒蓁，而艾莎則是配音員劉小芸的聲音，唱歌時是歌手林芯儀，雪寶是阿Ken配音。該劇劇情講述，北歐艾倫戴爾王國的公主艾莎擁有冰雪魔法，某次在和妹妹安娜玩遊戲時，不慎用魔法傷害到安娜，被國王和王后下令，要艾莎學會控制自己的魔法，在此之前必須和安娜分開。國王和王后在海難中離世，2年後，21歲的艾莎已經到了繼承王位的年紀，這也是她和妹妹第一次有互動，安娜在晚宴後邂逅南方小島的王子漢斯，兩人墜入愛河私訂終生。艾莎認為妹妹過於莽撞，兩人起了衝突，艾莎一氣之下將王國從盛夏進入寒冬，獨自一人抵達北山，製造出一座冰宮，決定從此與世隔絕，並創造出有生命的雪人「雪寶」。安娜展開了尋姊之路，遇見冰匠阿克、馴鹿小斯和雪寶，終於抵達艾莎所在的冰宮，結果艾莎再度情緒失控，釋放出一波冰雪魔法，意外擊中安娜胸口，唯有真愛才能解救安娜。阿克帶著安娜回王國找漢斯，結果漢斯竟然只是覬覦王位，並不是真的愛安娜，眼看漢斯就要殺掉艾莎，安娜衝向前替姊姊擋住漢斯的劍，那瞬間安娜也澈底被冰封，艾莎抱著安娜啜泣，冰雕才開始融化，安娜恢復了生命。安娜的犧牲，以及艾莎的淚水，都代表著姊妹對彼此的真愛，艾莎也才知道，唯有真愛才能控制冰雪魔法。