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▲李瑞允（如圖）效力於南韓KT巫師啦啦隊，近日宣布來台加盟桃氣女孩，讓粉絲們又驚又喜。（圖／影響力動能提供）

近幾年許多韓籍啦啦隊成員陸續來台發展，擁有甜美外型的李瑞允（이서윤）確定加盟桃園雲豹飛將排球隊啦啦隊「桃氣女孩」。年僅20歲的她，憑藉甜美外型、亮眼舞台魅力在韓國迅速累積人氣，不僅曾為韓國練習生成員，還擁有跆拳道黑帶三段實力，成為新賽季最受矚目的焦點新星。李瑞允效力於南韓KT巫師啦啦隊，近日宣布來台加盟桃氣女孩，讓粉絲們又驚又喜。年僅20歲的她，有著甜美外型、亮眼舞台魅力與驚人舞蹈實力，李瑞允自小接受完整舞蹈訓練，更曾是韓國練習生成員，具備紮實唱跳基礎，無論是舞台表演、球場應援或鏡頭表現都十分亮眼，更被韓國球迷冠上「全能型藝能新星」封號。不僅如此，李瑞允還擁有跆拳道黑帶三段的實力，甜美外型的背後，藏著深厚的運動底子與高強度訓練背景。事實上，「桃氣女孩」自成立以來，不只重視女孩顏值與人氣，更看重成員的舞蹈能力、舞台態度與應援專業，李瑞允兼具甜美氣質、韓系舞台魅力與運動員般的身體條件，讓新賽季陣容更加完整。李瑞允過去曾透露，小時候參加啦啦隊表演時就愛上舞台，談到第一次登上職業應援舞台時，她直言：「第一次上台非常緊張，但與粉絲一起應援的回憶真的非常深刻」，並笑說自己從不害怕表演，只想一次比一次更好，強調對舞台不設限。