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中聯油品致癌物超標，衛福部食藥署擴大下架產品，含20%以上加工品須預防性下架。衛福部長石崇良今（5）日強調，這次問題油品根據民國106年訂定的「食品違規事件回收、下架及銷毀處理原則」辦理，中聯油品必須符合2則，即釐清污染原因，並提出安全證明後，才能重新上架。至於外界質疑中聯油脂4月就接獲下游業者通報，拖到6月底才通報恐有隱匿，他說，本周食藥署與台中市衛生局會配合檢調進一步勘查。食藥署昨夜宣布擴大下架2類產品，第一類為原型油品，第二類為高含量加工製品，即使用問題油品含量達20%以上的加工品，含量低於20%者應揭露，兩類產品限7月6日晚間12時前完成下架。由於民眾黨立委陳昭姿質疑為何是20%、如何精準匡列，石崇良今日出席活動時受訪表示，20%標準是依據106年訂定處理原則，當時也是由專家會議共同決定。昨日專家會議共識為這次同樣依循過去邏輯推論，這次大豆沙拉油含有一級致癌物苯駢芘檢驗最高值約為安全值的4倍，經合理推算，決定將使用問題油品成分超過20%產品列為預防性下架對象，業者經檢驗證明安全後才可重新上架。對於外界質疑調和油在第一時間未列入回收名單，石崇良回應，這就是昨日專家會議討論後的決定。只要以油品原型樣態販售的商品，都納入預防性下架範圍，先進行檢驗，待檢驗合格後再重新上架。食藥署將泰山、福壽及福懋歸為第一層下游，而上述3業者的下游業者合計291家，歸為第二層下游，至於食藥署是否公開291家業者名單，石崇良表示，業者名單都已掌握，目前重點公布產品名稱，已要求業者公開使用問題油品的產品資訊，包括屬於原型油、調和油等油品樣態產品、使用問題油品成分超過20%產品及使用比率低於20%產品，均必須公開。若業者未自行公開，將依食安法相關規定處理。由於中聯油品在今年4月就接獲南僑通報，對於中聯油品是否涉及隱匿，石崇良說，由於昨日專家會議討論過程仍提出不少疑點，本週食藥署將與台中市衛生局配合檢調，進一步進行實地勘查，釐清相關案情。