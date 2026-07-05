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▲ 「AI未來玩家夏令營」以「認識AI、探索AI、應用AI」為核心理念，共有60位學生參與，挑戰成為最佳AI玩家。（圖／高市府教育局提供）

▲ 「AI未來玩家夏令營」結合生成式AI、城市探索與沉浸式科技體驗，帶領學生在三天兩夜中學習AI、運用AI，更透過創意作品介紹高雄特色景點。（圖／高市府教育局提供）

由高雄市政府教育局主辦、遠傳電信承辦的「AI未來玩家夏令營」，以「認識AI、探索AI、應用AI」為核心理念，共有60位高雄市國中小學生參與，挑戰成為最佳AI玩家。活動結合生成式AI、城市探索與沉浸式科技體驗，帶領學生在三天兩夜中學習AI、運用AI，更透過創意作品介紹高雄特色景點。課程從AI基礎概念、NotebookLM知識整理工具到生成式AI創作應用循序漸進，引導學生掌握AI工具的實際操作與應用能力，培養數位素養與創新思維。除了課堂學習，營隊更安排學生搭乘高雄輕軌展開城市探索，走訪哈瑪星台灣鐵道館、大型機器人紅色貨櫃、駁二塔及大義倉庫群等特色景點，並體驗5D沉浸式飛行劇院與VIVELAND VR沉浸式學習。學生透過實地踏查、觀察與資料蒐集，將高雄的人文特色融入AI創作，完成兼具創意與在地特色的數位作品，化身小主播、小粉絲，規劃並介紹專屬的高雄特色遊程。成果發表暨頒獎典禮由局長吳立森頒獎表揚10組獲獎學生，分別獲得最佳玩家獎、最佳創意獎與最佳活力獎等多項獎項肯定。經成果發表評選，由光武國小詹佩芹、鍾佾璇、英明國中張行深、七賢國中劉禮誠及大義國中許晏誠組成的團隊，以「做旅遊規劃—駁二在地裝置藝術」為主題，創意十足、內容完整的作品脫穎而出，榮獲「最佳玩家獎」，充分展現AI結合在地文化與跨校合作的精彩成果。局長吳立森說，高雄市近年持續打造完整AI教育生態系，從數位學生證結合一卡通、校園通APP整合親師生學習資訊，到今年3月完成全市5,000間大型觸控螢幕建置，達成「班班有大型觸控螢幕」，並結合學習載具與數位教學資源，持續優化智慧校園學習環境，讓科技真正融入日常教學。此外，高雄推動AI教育，不僅重視硬體設備，更重視學生運用科技解決問題的能力。「AI未來玩家夏令營」就是從體驗走向實作、從學習工具走向創新應用的重要實踐。活動目的不只是讓學生會使用AI，更希望培養正確運用科技的態度與能力，引導善用AI、發揮創意，成為迎向未來的數位人才。