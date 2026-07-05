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蔣萬安痛批人民何辜？喊「絕對沒有蓋牌空間！」

立刻公布名單、成立專區

上游全面清查

最短時間內釐清案情

重建源頭管理機制

台北市府要求各局處動起來 全面預防性下架停用並抽驗

召開跨局處會議： 要求衛生局、法務局、教育局、產業局、市場處等各局處，全部動起來。 衛生局官網第一時間成立「中聯油脂受影響油品查詢專區」： 即使案情還在釐清中，北市府積極公開相關資訊，也不斷滾動式更新，讓市民查得清、看得明。 全面稽查、預防性下架停用： 從得知這個案子的第一個早上以來，市府連續幾天都進行了對各大賣場、飯店及餐廳等通路的稽查，也到福懋等油品業者在臺北的據點，清查所有流向單據；教育局第一時間要求全市學校與團膳業者預防性全面停用相關廠牌油品；目前排查曾使用到該批油品的學校，都已要求校方通知家長；市場處也透過市場及夜市自治會對攤商進行要求，預防性停用相關廠牌油品，並張貼使用油品廠牌等資訊，讓消費者吃得安心。 主動擴大抽驗，絕不寬貸： 一得知案情，他就要求衛生局針對這次案件的致癌物質，啟動「油品檢驗專案」，不是只查爆出問題的業者，而是擴大抽查市售其他品項，不要放過任何食安死角。 追蹤要求業者，公開退賠資訊。

中聯油脂爆發致癌沙拉油苯駢芘（BaP）超標事件，甚至恐已流向台北市42所學校。對此，台北市長蔣萬安今（5）日呼籲食藥署及中央政府立刻公布使用問題油品的業者名單、全面清查上游油脂生產商、儘速釐清污染源頭，並建立第三方驗證與追溯預警機制。同時，蔣萬安說明台北市已採取的因應作為，包括召開跨局處會議、設立油品查詢專區、稽查通路並預防性下架停用、擴大抽驗市售油品，以及追蹤業者退賠情形。他強調食安不容僥倖，要求中央公開真相、與地方合作，共同守護食安。蔣萬安今在臉書發文表示，以目前所知資訊，致癌油事件影響了3家油品公司、18項油品、30個批號，甚至傳出擴及泡麵油包、罐裝沙茶醬、熟食及加工食品等，也影響各地學校營養午餐。這是一場新的、全國性的重大食安風暴，讓人想起當年所有人聞之色變的「地溝油事件」。蔣萬安提到，看到食藥署在記者會上告訴全民，油品所流向的200多家廠商，「要不要公佈他們？他們也是這個事件裡面受到影響的業者」。那麼，人民何辜？這樣的做法，把消費者的權益放在哪裡？這不但會增加回收油的難度，而且會讓消費者在恐慌心理下，全面衝擊食品業與餐飲業！全國人民及消費者需要知道的是，有問題的油，到底流向何處？食安絕對沒有蓋牌的空間。蔣萬安接著向食藥署及中央政府提出4點嚴正呼籲：食藥署昨晚公佈的下架措施，一方面要求在明天午夜前完成下架，中間還是有兩天的時間差；二方面已經買到毒油品而不知情的廠商與消費者，權益誰來保障；三方面廠商品牌名單依然不統一公佈，民眾心裡仍然會有疑慮，不是正辦。為了重建民眾對食用沙拉油及所有相關製成品的食安信心，食藥署應儘速成立專區，公布所有使用問題沙拉油的業者名單，讓民眾有統一、清楚、完整、即時的資訊，避免讓更多民眾成為吃下毒油的受害者。此外，中央政府也應協助受害業者向中聯油脂求償。食藥署應全面檢驗目前國內所有上游油脂生產商的油品安全，排除問題，恢復民眾對食安的信心。民眾最在乎的事情是：油的汙染源頭到底是原料就出狀況？還是製程與設備遭受汙染？中央主管機關必須在最快時間內嚴查釐清，確認問題的源頭，向社會大眾說明清楚，而不是讓民眾在疑慮與不安中等待答案。這次事件讓全民清楚意識到，不同品牌的油品，背後可能有著共同的供應鏈。政府對於上游的供應鏈，如果只是依賴業者自主檢驗，如何讓人民安心？中央政府應該要建立更完整的第三方驗證、追溯及預警機制，從源頭解決食安的風險與問題。另外，蔣萬安表示，他也向市民朋友報告，目前為止台北隊的做法：蔣萬安說，消保官到場稽查時，除了要求福懋等業者積極回收現存的數百桶問題油品外；對已消耗完畢之逾萬桶油品，也要確保客服專線暢通，市府會嚴格追蹤退賠成效，捍衛市民的消費權益。食安沒有僥倖，人民期待的是政府查清真相、資訊公開、制度補強。北市府會持續站在第一線，用最高標準守護市民健康。他再次呼籲中央正視問題，與地方攜手合作，真正守護台灣的食安，讓民眾安心、社會放心！