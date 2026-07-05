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洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸今（5）日在主場迎戰聖地牙哥教士，繳出7局僅被敲3支安打、無失分、飆出10次三振的壓制性表現，成功摘下本季第9勝，也幫助打線少了大谷翔平的道奇穩穩收下勝利。賽後不僅美國媒體一致盛讚，隊上老大哥佛里曼（Freddie Freeman）也給予最高評價，直言山本就是目前棒球界最頂尖的投手之一。山本由伸此役身穿美國國慶特別版球衣登板，首局就遭遇考驗，面對教士開路先鋒塔提斯二世（Fernando Tatis Jr.）被敲安打，之後又形成兩出局一、三壘有人的危機。不過他關鍵時刻連投3顆好球，三振法蘭斯（Ty France），成功化解失分危機。度過首局亂流後，山本完全掌控比賽節奏，無論是卡特球、曲球還是速球都精準壓在低角度，不斷讓教士打者揮空。全場主投7局用滿100球，被敲3支安打、送出2次保送，狂飆10次三振，沒有掉任何分數。第7局三振梅里爾（Jackson Merrill）後，也讓山本本季三振數正式突破100次大關，防禦率進一步下降至2.49。山本的精采表現也讓美國媒體紛紛大讚。《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）表示，山本又交出一場「完全統治級」的比賽，7局僅被擊出3支安打、無失分、10次三振，並指出他的揮空加好球率（CSW）高達33%，展現驚人的壓制力。《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）同樣稱讚：「山本今晚投出了全明星等級的內容。」他也指出，山本近8場先發累計投54.2局只失9分，近況相當火燙，完全展現王牌身手。道奇打線今天雖然少了因右上臂不適休兵的大谷翔平，但仍靠著帕赫斯（Andy Pages）先馳得點，以及佛里曼轟出本季第15發全壘打提供火力支援，順利幫助山本收下勝投。賽後接受《SportsNet LA》場邊訪問時，佛里曼被問到山本的投球表現，毫不猶豫送上最高評價：「由伸就是由伸。他是全聯盟最強的投手之一，他最大的能力，就是可以把球精準投到任何他想投的位置。」山本由伸稍早也正式獲選2026年大聯盟明星賽，連續兩年都成功踏進眾人仰望的舞台。對此山本表示自己感到非常榮幸。去年因賽程安排未能在明星賽登板，被問到今年是否有機會登板時，山本苦笑著說：「我很想投球，但是賽程看起來有點不確定……」在持續維持王牌身手的情況下，外界也相當期待他是否有機會首度站上明星賽投手丘，展現日本王牌的實力。