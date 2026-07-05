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提6大動保政策 多面向建立寵物友善城市

台北寵物用品展週末登場，除總統賴清德蒞臨，國民黨籍新北市長參選人李四川今（5）日也現身參觀。針對賴清德日前突然品嚐寵物肉乾，李四川今受訪被問到會不會也想試試看狗兒吃的肉乾？他打趣表示，還是就讓給毛小孩吃，不要跟毛小孩爭食物。賴清德3日參觀寵物用品展，行經展區裡其中一個寵物食品攤位時，因業者熱情介紹自家製作的天然寵物雞肉條肉乾，稱沒有任何添加物、人類也能吃，並邀請賴總統親自試吃，未料，賴清德直接當眾試吃，嘴巴咀嚼了幾口後，直呼「非常好吃！」，而李四川今參觀寵物展，被問到會不會和賴清德一樣想試試看狗食？他表示，狗食還是就讓給毛小孩吃，不要跟毛小孩爭食物。話鋒一轉，李四川提到，他近期已經提出6大動保政策，今天再增加。若年底當選新北市長，還會推動每年舉辦1次「新北寵物嘉年華」，結合認養推廣、寵物市集、飼養教育、寵物健康檢查等等。再者，李四川表示，他會建立寵物友善城市的指標，盤點各行政區在寵物設施、公共空間、店家參與、認養推廣、醫療資源及飼主服務等面向的表現，作為市府政策持續改善的科學依據。最後，李四川說，因為現在很多人都帶著寵物去洽公，在不影響公共秩序跟安全之下，他還要推動讓愛護毛小孩的家庭，可以帶著喜愛的寵物去洽公。