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◼︎桃園市7月6日停水範圍一次看

▲桃園市7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台中市7月6日停水範圍一次看

▲台中市西區、西屯區7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台中市大甲區7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台中市南區7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台南市7月6日停水範圍一次看

▲台南市新市區7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台南市永康區7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台南市楠西區7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台南市楠西區7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎高雄市7月6日停水範圍一次看

▲高雄市7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎彰化縣7月6日停水範圍一次看

▲彰化縣7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎雲林縣7月6日停水範圍一次看

▲雲林縣7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣7月6日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲嘉義縣7月6日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月6日（週一）在以及上述7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達10小時半。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月6日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：台電增設或線路改良工程需要停電📍影響區域蘆竹區：泉州路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域西區：博館三街、博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠明南路、忠明路、忠義街、明智街、明禮街、臺灣大道二段、華美西街一段、西屯路二段。西屯區：大弘一街、大弘三街、大弘二街、大弘五街、大弘六街、大弘四街、大弘街、大有一街、大有三街、大有二街、大有五街、大有東街、大有街、大有西街、太原路一段、忠義街、漢口路一段、漢口路二段、精誠路、臺灣大道二段。停水原因：汰換管線工程、管線改接📍影響區域大甲區：三民路、五福街、仁愛街、信義路、八德街、和平路、大甲街、德興路、忠孝街、新政路、民權路、育英路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域南區：正義街 正義街220巷,正義街238巷。停水原因：新裝工程斷管連絡停水施工📍影響區域新市區：大營里南139縣道含週邊巷弄(部分區域)。停水原因：污水下水道改遷工程📍影響區域永康區：富強路二段1號、富強路一段355號至331號、西勢路242號至303號(含巷弄)。停水原因：側溝施工停水📍影響區域楠西區：楠西里。共1個村里。停水原因：改建管線工程停水施工📍影響區域楠西區：東勢里、楠西里、鹿田里。共3個村里。停水原因：金平路、一甲路管線汰換施工📍影響區域路竹區：一甲路、大仁路、金平路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域福興鄉：鹿興路。鹿港鎮：平和路、新生街、正義街、鹿興路。停水原因：海口村汰換管線工程新舊管連接📍影響區域臺西鄉：海北村。共1個村里,民權路45巷。停水原因：消防栓增設工程📍影響區域新港鄉：溪北村縣道166線(沿線)與溪北村(六興宮沿線)停水原因：汰換管線工程📍影響區域中埔鄉：藤埔公路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。