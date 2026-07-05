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一個小小的娃娃包，勾勒出台中街頭最美麗的風景。日前一名高中生放學搭公車時，不慎將心愛的娃娃包遺失在車上，原本以為再也找不回來，沒想到隔天領回時，包包不僅失而復得，連原本壞掉的吊扣都被細心修好了！這份溫暖的驚喜，來自曾獲「金運獎」的優良駕駛康煉傑，他「加碼」的體貼舉動不僅暖哭網友，也讓台中的公共運輸充滿了家的溫度。這段緣分發生在統聯客運308副繞線公車上。駕駛員康煉傑在完成首班車勤務、巡視車廂時，在優先席附近發現了這個造型可愛的娃娃包。因為擔心學生遺失物品會焦急，他第一時間就透過社群平台發布協尋訊息。不過，康煉傑的貼心還不止於此。在近10年的駕駛生涯中，他撿過形形色色的遺失物，從手機、皮夾到阿嬤的菜籃都有。這次他注意到娃娃包上的金屬掛鉤因為彈簧片位移而脫落，擁有機械相關背景的他，便決定「順手」拿出工具幫忙重新調整、固定，希望主人領回時，不只找回失物，也能感受到一份被在乎的貼心。這份善意很快就透過網路發酵。幾位經常搭乘該路線的同學在社群上看到失主的尋物貼文後，熱心地幫忙轉傳給康煉傑，讓雙方順利連上線。隔天，這名就讀海線高中的學生依約搭乘同班公車前來認領。當他接過包包，驚喜地發現連壞掉的掛鉤都完好如初時，感動得連聲向司機大哥道謝，並靦腆地送上一瓶飲料表達謝意。而身為優良駕駛常勝軍的康煉傑，除依規定完成程序，還不忘溫柔提醒學生檢查其他吊飾是否牢固，鐵漢柔情的一面令人動容。台中市交通局長葉昭甫對此表達高度肯定。他指出，台中市目前有238條公車路線，每天有超過1,200位駕駛穿梭大街小巷。駕駛們不僅肩負著安全的行車責任，更常在第一線主動協助長者、身障乘客或協尋遺失物。康駕駛這次的暖心善行，充分展現了守護乘客的職人精神，也證明了公共運輸不只提供便利，更是傳遞城市溫度的重要力量。