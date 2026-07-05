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▲泰勒絲（左）與特拉維斯（右）已在3日於美國紐約麥迪遜廣場花園舉辦盛大婚禮。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星特拉維斯麥可凱爾西（Travis Michael Kelce），於3日在美國紐約麥迪遜廣場花園舉辦盛大婚禮，吸引全球粉絲的關注。而婚禮內部裝設也曝光，以「愛麗絲夢遊仙境」和「綠野仙蹤」為主題，搭配淡粉色系的布置，讓現場宛如夢幻仙境。除此之外，夫妻倆給的伴手禮也竟有超甜含意，手帕上竟印有泰勒絲的名曲〈Blank Space〉歌詞，象徵兩人的愛情承諾超浪漫。泰勒絲與特拉維斯在3日舉辦盛大婚禮，幾乎半個演藝圈都到場為這對夫妻道賀，吸引全球粉絲的注目。而泰勒絲的婚禮內部裝設也曝光，據悉婚禮以「愛麗絲夢遊仙境」和「綠野仙蹤」為主題，婚禮入口處有淡粉色的地毯，牆上也以淡粉色與白色的落地帷幔布置，充滿浪漫氛圍。現場還有溫室花園，搭配多首泰勒絲的經典歌曲，讓現場氣氛非常浪漫又熱鬧。泰勒絲在婚禮穿著Dior高級訂製拖尾長禮服，特拉維斯則穿著同品牌的白色燕尾服亮相。除此之外，夫妻倆給賓客的伴手禮也隨之曝光，賓客們都收到一條刺繡手帕，上面除了印婚禮時間、地點外，還有泰勒絲在2014年發行的名曲〈Blank Space〉歌詞，浪漫歌詞也象徵了這對新人對愛情的承諾。婚禮當天並沒有伴娘、伴郎團，而是由泰勒絲的弟弟奧斯汀史威夫特擔任她的「榮譽男伴」；凱爾西則找來哥哥、同時也是Podcast共同主持人的傑森凱爾西擔任首席伴郎。婚禮賓客名單也星光爆棚，紅髮艾德、卡蜜拉卡貝羅，休葛蘭、伊森霍克、傑森蘇戴西斯德、卡莉克勞斯德、堪薩斯城酋長隊員卡里姆杭特德、西雅圖海鷹隊外接員庫柏庫普，紐約巨人隊外接員朱朱史密斯舒斯特、NFL主播喬巴克，以及《夏日之戀》系列小說作者韓珍妮，通通被拍到進入場內。