我是廣告 請繼續往下閱讀

房屋買新賣新 不適用房地合一稅重購退稅

房地合一稅重購退稅 必須符合3大要件

為了減輕換屋族的負擔，政府設有「房地合一稅重購退稅」的優惠，只要符合3大要件，包括2年內一買一賣符合自住條件，並設籍，就能申請房地合一稅重購退稅。然而，財政部國稅局也特別提醒，重購退稅的本質是為了照顧「賣舊屋、換新屋」的自住客，若變成「買新賣新」的投資操作，小心一毛錢都退不到，還要面臨補稅慘劇。財政部南區國稅局日前分享一起實際案例，民眾甲君在112年6月買了A屋，113年12月又買了B屋。沒想到短短4個月後，甲君就把後買的B屋給賣了。雖然甲君先後在A、B兩間房子都有設籍，也主張有居住事實，並在個人房屋土地交易所得稅時，自行計算列報重購自住房地扣抵稅額170萬元，但經過國稅局查核發現，甲君是持有A屋後，再購買B屋，並出售B屋，其出售標的非先購入供自住使用的A屋，這屬於「買新賣新」，根本不是為了「換屋」需求，因此調整重購自住房地扣抵稅額為0元，並要求甲君補徵稅額。國稅局強調，依所得稅法第14條之8規定，個人適用房屋土地交易所得稅重購退稅優惠，不論是「先賣後買」或「先買後賣」，均以出售舊自住房地為前提，而且必須符合3大要件：國稅局提醒，個人先後購入不同的房地，應留意重購退稅適用要件，若將後購的房地先行出售，保留先購的房地，此種「買新賣新」的型態，與所得稅法為保障居住需求，減輕其換屋負擔，避免因課徵所得稅而降低重購新自住房地能力，給予自住換屋族的租稅優惠的立法目的不符，無重購退稅規定的適用。因此，民眾在規劃買賣房產時，務必釐清自己的時間順序與房屋新舊關係。若向案例中一樣，保留先買的、賣掉後買的，在稅法上會被認定為資產配置或投資行為，與自住換屋的減稅目的不符，民眾切勿心存僥倖，以免被國稅局追稅時得不償失。