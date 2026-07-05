廣大的勞工注意了！勞動部變革補助新制，最多發錢「每人50000元」！勞動部表示，為減輕非自願離職失業勞工，因子女在學之家庭經濟負擔，提供生活扶助金予以協助，修正「失業勞工子女就學補助」正式轉型為「生活扶助金」。實施要點最大改變，是可與教育部私立大專學雜費減免方案同時申請、不再因性質重疊而互相排斥遭到駁回，導致只能二擇一申請的困擾；而獨力負擔家計者、家中有兩名以上子女同時就讀大專校院者，還可提高20％加碼補助福利。
勞動部補助新制大變革！失業勞工補助：免二擇一困擾
為減輕非自願離職失業勞工，因子女在學之家庭經濟負擔，提供生活扶助金予以協助。勞動部表示，修正「勞動部辦理失業勞工子女就學補助實施要點」，名稱並修正為「勞動部辦理失業勞工在學子女生活扶助金實施要點」，並自今年8月1日生效。
根據統計，過去勞動部補助與教育部私立大專學雜費減免方案，常使家長面臨只能二擇一申請的困擾；礙於舊制規定，每年平均3000件申請案中，即有高達500多件因「重複請領其他部會就學優待」而遭到駁回。新制上路後，勞動部補助不再與教育部私立大專學雜費減免方案互相排斥，相當於符合資格的家庭可同時申請兩項補助，最多可領取「每人50000元」。
勞動部「失業勞工在學子女生活扶助金」加碼20％對象、資格
勞動部新制「生活扶助金」的基本申請資格與金額仍維持不變。只要符合「非自願離職失業勞工」資格，且子女就讀國內高中職或大專校院並具有正式學籍，即可提出以下申請補助：
（一）公立高中職學生（含五專前三年）：每學期每名新台幣4000元。
（二）私立高中職學生（含五專前三年）：每學期每名6000元。
（三）公立大專校院學生（含五專後二年）：每學期每名15000元。
（四）私立大專校院學生（含五專後二年）：每學期每名26000元。
加碼20％對象誰可以領？申請資格一覽
申請人符合下列情形之一者，其生活扶助金核給基準，依前項規定之基準加給20%；同時符合者，以加給20%為限：
（一）獨力負擔家計
包括離婚、配偶死亡，或配偶罹患重大傷病、身心障礙無法工作等情況。
（二）子女就讀大專校院有二人以上，且均符合本要點核給生活扶助金之規定。
以就讀私立大專院校為例，基本補助26000元，加碼20%後，每名子女最高可領到31200元。
失業勞工補助「最高每人50000元」！兩項同時申請方法
今年新制實施要點最大的改變，是可與教育部私立大專學雜費減免方案同時申請、不再因性質重疊而互相排斥遭到駁回，導致只能二擇一申請的困擾。
以就讀私立大學的學生為例：
◾️可先享有教育部基本補助基本補助26000元（現行每學期17500元的學雜費減免）；
◾️若家長擁有勞動部「生活扶助金」資格，同時符合20％加碼條件，還可再領取31200元；
◾️兩項補助同時申請，合計一學期最高可獲得48700元～逾50000元（再搭配其他特殊身分或地方政府相關補助等）。
「失業勞工在學子女生活扶助金」何時上路？申請時間、資格一覽
勞動部表示，修正「勞動部辦理失業勞工子女就學補助實施要點」，名稱並修正為「勞動部辦理失業勞工在學子女生活扶助金實施要點」，並自中華民國115年8月1日生效。
申請人資格必須符合以下基本條件：
◾️屬於非自願離職失業勞工
◾️符合失業給付相關資格規定
◾️子女就讀國內高中職或大專校院
◾️具有正式學籍
勞動部提醒大家，自願離職、退休或單純待業中之國民，不在本要點適用範圍內。若對申請資格有疑問，也可透過勞動部相關公告或撥打1955專線查詢。
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為減輕非自願離職失業勞工，因子女在學之家庭經濟負擔，提供生活扶助金予以協助。勞動部表示，修正「勞動部辦理失業勞工子女就學補助實施要點」，名稱並修正為「勞動部辦理失業勞工在學子女生活扶助金實施要點」，並自今年8月1日生效。
根據統計，過去勞動部補助與教育部私立大專學雜費減免方案，常使家長面臨只能二擇一申請的困擾；礙於舊制規定，每年平均3000件申請案中，即有高達500多件因「重複請領其他部會就學優待」而遭到駁回。新制上路後，勞動部補助不再與教育部私立大專學雜費減免方案互相排斥，相當於符合資格的家庭可同時申請兩項補助，最多可領取「每人50000元」。
勞動部「失業勞工在學子女生活扶助金」加碼20％對象、資格
勞動部新制「生活扶助金」的基本申請資格與金額仍維持不變。只要符合「非自願離職失業勞工」資格，且子女就讀國內高中職或大專校院並具有正式學籍，即可提出以下申請補助：
（一）公立高中職學生（含五專前三年）：每學期每名新台幣4000元。
（二）私立高中職學生（含五專前三年）：每學期每名6000元。
（三）公立大專校院學生（含五專後二年）：每學期每名15000元。
（四）私立大專校院學生（含五專後二年）：每學期每名26000元。
加碼20％對象誰可以領？申請資格一覽
申請人符合下列情形之一者，其生活扶助金核給基準，依前項規定之基準加給20%；同時符合者，以加給20%為限：
（一）獨力負擔家計
包括離婚、配偶死亡，或配偶罹患重大傷病、身心障礙無法工作等情況。
（二）子女就讀大專校院有二人以上，且均符合本要點核給生活扶助金之規定。
以就讀私立大專院校為例，基本補助26000元，加碼20%後，每名子女最高可領到31200元。
失業勞工補助「最高每人50000元」！兩項同時申請方法
今年新制實施要點最大的改變，是可與教育部私立大專學雜費減免方案同時申請、不再因性質重疊而互相排斥遭到駁回，導致只能二擇一申請的困擾。
以就讀私立大學的學生為例：
◾️可先享有教育部基本補助基本補助26000元（現行每學期17500元的學雜費減免）；
◾️若家長擁有勞動部「生活扶助金」資格，同時符合20％加碼條件，還可再領取31200元；
◾️兩項補助同時申請，合計一學期最高可獲得48700元～逾50000元（再搭配其他特殊身分或地方政府相關補助等）。
「失業勞工在學子女生活扶助金」何時上路？申請時間、資格一覽
勞動部表示，修正「勞動部辦理失業勞工子女就學補助實施要點」，名稱並修正為「勞動部辦理失業勞工在學子女生活扶助金實施要點」，並自中華民國115年8月1日生效。
申請人資格必須符合以下基本條件：
◾️屬於非自願離職失業勞工
◾️符合失業給付相關資格規定
◾️子女就讀國內高中職或大專校院
◾️具有正式學籍
勞動部提醒大家，自願離職、退休或單純待業中之國民，不在本要點適用範圍內。若對申請資格有疑問，也可透過勞動部相關公告或撥打1955專線查詢。