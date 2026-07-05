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勞動部補助新制大變革！失業勞工補助：免二擇一困擾

勞動部「失業勞工在學子女生活扶助金」加碼20％對象、資格

勞動部新制「生活扶助金」的基本申請資格與金額仍維持不變。只要符合「非自願離職失業勞工」資格，且子女就讀國內高中職或大專校院並具有正式學籍，即可提出以下申請補助：

加碼20％對象誰可以領？申請資格一覽

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申請人資格必須符合以下基本條件：