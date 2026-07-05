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職業大胃王，戰績依然驚人。不過這次徹斯納特的表現，明顯受到天候影響。今年他總共吞下，數量較去年的明顯減少，也未能挑戰自己創下的個人最佳紀錄。比賽當天中午，現場氣溫直逼，加上空氣濕度極高，不僅影響熱狗麵包本身的口感，也大幅削弱選手的體力與續航力。比賽過程中，徹斯納特汗如雨下，額頭上的汗珠不斷滴落至鼻尖，甚至一度滑進他正在吞食的熱狗裡，畫面相當寫實。徹斯納特賽後接受訪問時坦言：「一開始我就知道今天自己會贏，但我也早知道破不了紀錄。」他也不諱言天候確實是拖累表現的關鍵因素：「我不想找藉口，但沒錯，天氣確實拖慢了我的速度。」男子組亞軍由，與冠軍徹斯納特仍有一段明顯差距。女子組方面，則由奪冠，這次吃下，雖未能超越她自己在2024年創下的紀錄，但仍穩坐女子組霸主地位，展現壓倒性的統治力。