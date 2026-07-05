職業大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）4日在紐約康尼島（Coney Island）舉行的年度「納森著名熱狗大賽（Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest）」中成功衛冕，一舉奪下個人第18座「芥末腰帶」（Mustard Belt），戰績依然驚人。
酷暑扯後腿！66顆熱狗麵包不及去年
不過這次徹斯納特的表現，明顯受到天候影響。今年他總共吞下66個熱狗麵包，數量較去年的70.5個明顯減少，也未能挑戰自己2021年創下的76個熱狗麵包個人最佳紀錄。
中午氣溫飆38度！汗水滴進熱狗裡
比賽當天中午，現場氣溫直逼攝氏38度，加上空氣濕度極高，不僅影響熱狗麵包本身的口感，也大幅削弱選手的體力與續航力。比賽過程中，徹斯納特汗如雨下，額頭上的汗珠不斷滴落至鼻尖，甚至一度滑進他正在吞食的熱狗裡，畫面相當寫實。
徹斯納特賽後坦言：早知道破不了紀錄
徹斯納特賽後接受ESPN訪問時坦言：「一開始我就知道今天自己會贏，但我也早知道破不了紀錄。」他也不諱言天候確實是拖累表現的關鍵因素：「我不想找藉口，但沒錯，天氣確實拖慢了我的速度。」
男子組亞軍：柏托雷蒂吞51個緊追在後
男子組亞軍由2024年冠軍柏托雷蒂（Patrick Bertoletti）拿下，總計吞下51個熱狗，與冠軍徹斯納特仍有一段明顯差距。
女子組不敗傳奇！須藤美紀12連霸
女子組方面，則由不敗紀錄保持人須藤美紀（Miki Sudo）再度摘下后冠，這已是她個人第12度奪冠，這次吃下38.75個熱狗，雖未能超越她自己在2024年創下的51個熱狗紀錄，但仍穩坐女子組霸主地位，展現壓倒性的統治力。
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不過這次徹斯納特的表現，明顯受到天候影響。今年他總共吞下66個熱狗麵包，數量較去年的70.5個明顯減少，也未能挑戰自己2021年創下的76個熱狗麵包個人最佳紀錄。
中午氣溫飆38度！汗水滴進熱狗裡
比賽當天中午，現場氣溫直逼攝氏38度，加上空氣濕度極高，不僅影響熱狗麵包本身的口感，也大幅削弱選手的體力與續航力。比賽過程中，徹斯納特汗如雨下，額頭上的汗珠不斷滴落至鼻尖，甚至一度滑進他正在吞食的熱狗裡，畫面相當寫實。
徹斯納特賽後坦言：早知道破不了紀錄
徹斯納特賽後接受ESPN訪問時坦言：「一開始我就知道今天自己會贏，但我也早知道破不了紀錄。」他也不諱言天候確實是拖累表現的關鍵因素：「我不想找藉口，但沒錯，天氣確實拖慢了我的速度。」
男子組亞軍：柏托雷蒂吞51個緊追在後
男子組亞軍由2024年冠軍柏托雷蒂（Patrick Bertoletti）拿下，總計吞下51個熱狗，與冠軍徹斯納特仍有一段明顯差距。
女子組不敗傳奇！須藤美紀12連霸
女子組方面，則由不敗紀錄保持人須藤美紀（Miki Sudo）再度摘下后冠，這已是她個人第12度奪冠，這次吃下38.75個熱狗，雖未能超越她自己在2024年創下的51個熱狗紀錄，但仍穩坐女子組霸主地位，展現壓倒性的統治力。