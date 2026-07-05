日本九州北部與四國地區今（5日）受梅雨鋒面影響，降下強勁暴雨，多地災情風險急遽升高。其中，熊本縣八代市於中午11時32分許，正式向全市58,255戶、118,057人發布避難指示，籲請民眾儘速撤離。 我是廣告 請繼續往下閱讀 避難指示為5級中的第4級！要求危險區域民眾速離 根據日本《NHK》報導，日本氣象防災警報共分為5個等級，此次發布的「避難指示」屬第4級，代表狀況已相當緊急，要求身處危險地區的民眾儘速離開，切勿拖延。 土石流、淹水、河川氾濫風險升高 籲請提高警覺 日本氣象廳同時提醒，隨著暴雨持續，當地必須嚴防土石流、低窪地區淹水以及河川氾濫等災害風險，目前暴雨影響地區的整體受災風險正在持續增加，呼籲居民密切留意官方最新發布訊息，並依指示儘早採取避難行動。 相關新聞 赴日本登山遇險！52歲台女失足骨折 警用直升機急救援果斷登出東京！日本美女雀士移居6500人離島 種辣椒找到第二人生台灣遊客站馬路擺拍炎上！日本網轟「露出真面目」 台人留言道歉日本旅遊更方便了！成田直通羽田機場特急2030年上路 免換車直達 沈泳吟編輯記者NOWNEWS 今日新聞 編輯作品集 梅雨鋒面土石流暴雨河川氾濫NHK九州