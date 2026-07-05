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全家衛生紙「買1送3」！一年只有一次

▲全家衛生紙「買1送3」過去分別是2025年7月、2024年6月、2023年10月，平均每年出現1次。（圖／記者黃韻文攝）

▲全家FMC抽取式衛生紙「買1送3」活動睽違一年再度開跑，不過改在APP「隨買跨店取」販售。（圖／業者提供）

實測心得：適合高消耗家庭補貨

▲記者在2025年7月購買3箱衛生紙，4口家庭使用量剛好約1年用完。（圖／記者黃韻文攝）

7-11買2送2！霜淇淋、思樂冰半價

▲7-11獲便利商店金牌獎，全台門市7月5日前祭出買2送2。（圖／業者提供）

搬衛生紙的時候到了！全家便利商店再度限時推出自有品牌衛生紙「買1串送3串」優惠，，比起知名品牌衛生紙每包平均10元至20元的行情，幾乎快達「半價」。若以電商箱購行情來看，一般衛生紙平均每抽0.075元，全家自有品牌衛生紙每抽0.07元，堪稱年度最低價。根據過去優惠情報經驗來看，全家便利商店平均每年推出1次自有品牌衛生紙「買1送3」活動，在2025年、2024年、2023年約莫都是在年中的「全家會員優惠」登場，距離上次全家推出自有品牌衛生紙「買1送3」活動已過1年，全家7月3日至7月7日再度限時祭出買1串送3串，但並未放在每週限時5天的「全家會員優惠」活動中，而是改在全家APP「隨買跨店取」上架，需先在手機APP下單，再憑條碼到門市兌領衛生紙。《NOWNEWS》記者實際試用後發現，相較於價格較高的加厚型衛生紙，FMC衛生紙紙質較薄，用力擤鼻涕時偶爾容易破掉。不過，對有小孩的家庭來說，衛生紙本來就是高消耗品，孩子動不動就抽一張、擦一下又再抽一張，《NOWNEWS》記者過去已有多年購買經驗，，也正好銜接全家一年一度的補貨檔期。不過，一般家庭若要一次囤放3箱衛生紙，仍須考量居家收納空間是否足夠，尤其在現今居住空間寸土寸金的情況下，若為了省下些許開銷而占用過多空間，反而可能得不償失。7-ELEVEN慶祝獲得「便利商店金牌獎」，也在全台門市同步祭出買2送2，優惠至7月5日，包括指定咖啡、霜淇淋、思樂冰、飲料、泡麵都有5折半價好康。換算成單件平均特價來看，