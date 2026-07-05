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▲道奇拉上26歲新秀捕手阿方索（Eliezer Alfonzo Jr.），他本季在3A打擊率突破3成。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇今（5）日做出球員異動，將31歲替補捕手羅賓森（Chuckie Robinson）下放至3A，並拉上26歲新秀捕手阿方索（Eliezer Alfonzo Jr.），這是他生涯首度升上大聯盟，當前一號捕手「壞小子」魯辛（Dalton Rushing）終於迎來幫手。阿方索從2016年加入小聯盟，大多數時間待在老虎，但生涯從未升上大聯盟，去年休賽季以自由球員身份轉隊至衛冕軍道奇，由於陣容競爭激烈，阿方索想登上最高殿堂也有難度，想不到遇上主戰捕手史密斯（Will Smith）頸傷困擾，於7月終圓夢大聯盟。阿方索受到球隊青睞，主因與打擊進步有關，本季在3A出賽49場，合計166打數中交出打擊率3成13、1轟、17分打點，52安打成績，上壘率3成92、長打4成22也在水準以上。道奇明星鐵捕史密斯因傷缺賽，所幸本季「壞小子」魯辛打出接班態勢，各項打擊數據都創下生涯新高，穩坐一號捕手一職，至於史密斯自開季就受到頸傷困擾，近期傳出已經恢復傳球、打擊訓練，但仍無明確回歸日程。