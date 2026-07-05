我是廣告 請繼續往下閱讀

秦慧珠嗆賴清德：宮廟噴政治口水顯總統失格

秦慧珠批賴清德當打蔣大元帥 要全黨進攻

總統賴清德2日與台北市長蔣萬安同台出席木柵指南宮活動，雙方個別致詞時針對內湖淹水、總預算推動等議題隔空交鋒，引輿論熱議。對此，台北市議員秦慧珠昨（4）日指出，賴清德突噴政治口水，從「總統」降格成「打蔣大元帥」，有3大不適宜：其一是場地不宜，其二是身份不宜，顯得急於護短，其三則是高度不宜。秦慧珠更直言，賴清德此舉形同下令全黨進攻蔣萬安，恐為2028年埋下隱憂。秦慧珠昨表示，賴清德突如其來地噴了一堆政治口水，立刻把自己從高高在上的「總統」，降格成「打蔣大元帥」，反而製造出更多政治口水，這場「脫口秀」有3大不適宜。首先，秦慧珠認為是「場地不宜」，因宮廟是渡人渡劫的地方，是不分男女善惡，更不分藍綠貧富的修行之地。任何人，包括十惡不赦的惡人，都可以在宮廟中潛心修行、渡己渡人，那有人跑到宮廟聖地去施展拳腳、亂噴口水？第二，秦慧珠直指是「身份不宜」，因指南宮邀請的是「總統」，不是「民進黨主席」，賴清德忘了自己受邀的尊貴身份，反而紆尊降貴為「輔選失敗要下台」的黨主席，猛誇自己提名的台北市長候選人，認為「癩痢頭的兒子是自己的好」，別人家的「狀元兒子」還是不如自己的醜兒子。這種比較，反而更突顯「賴主席」急了，要用這種誇張、失格的方式去護短。﻿第三，秦慧珠認為是「高度不宜」。她提到，天上的雨神這些年喜歡到台灣的南部遊歷，這幾年南部年年淹水而不是「很少淹水」，6月25日的降雨量，屏東是超豪大雨級，高雄是豪大雨級，雨勢、農損、災情也都超大。總統不關心南部，只關心台北「很少淹水」，只有一小塊地方，也就是內湖的幾個里淹水，在宮廟裡不點名批判台北市長，「上駟對中駟，降級對打」，實在是有失總統的高度。秦慧珠最後說，現在才7月初，賴清德就開第一槍當起「打蔣大元帥」，這無異下達指令，要全黨一致進攻蔣萬安。他領軍的院長、部長、立法委員、黨祕書長、議員和全體黨員，哪一個能閒著？還不趕快動起來搶著進攻！再不搶攻蔣萬安，先築出一道2028的防線，那2028年的賴清德要怎麼辦？