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MLB費城費城人稍早正式宣布簽下平鎮高中火球男何樺，所屬經紀公司米馬力運動經紀深夜也在社群公布簽約消息，文中透露合約包含簽約金，總額落在80萬美元（約合新台幣2555萬），成為繼紐約洋基賴謙凡、匹茲堡海盜林珺希之後，2026年台灣高中青棒應屆畢業生第3位旅美選手，也是費城人隊史第6位台灣人。何樺畢業自花蓮三民國中、桃園平鎮高中，自小便是球芽獎學金重點關注球員，如今也成為球芽基金會首位旅美好手，何樺透過經紀公司感謝三級棒球時期指導的教練、老師，以及花蓮慈濟醫學中心、魔技運動，當然還有費城人球團肯定。今年畢業於平鎮高中的選手 #何樺，已正式與美國職棒大聯盟（MLB）#費城人隊（Philadelphia Phillies） 達成加盟共識，合約總值為八十萬美金。來自花蓮阿美族的他，棒球啟蒙於玉里國小蔡瀛賦老師推廣的社區棒球計畫，接續加入玉里國小少棒隊接受萬昶顯教練的專業指導，開始有了對於棒球的喜好。國中時期來到鎮上的三民國中棒球隊，何樺認為青少棒階段的訓練，成了他棒球路上的最大關鍵。因為總教練張志強的專長就是投手項目，很幸運能夠在青少棒階段打下很好的投球基礎，這也是他日後得以挑戰最強青棒平鎮高中的原因。而起初家長是希望孩子能從棒球運動中學習團體生活、人際互動、自我管理，他也確實將課業保持的很不錯，而由誠致教育基金會公辦民營的三民國中，在校方與教練的堅持下，沒有晨操、沒有超量的訓練安排，完全按照體育班課表進行運作，這也讓他可以正常學習課業，前後更獲頒五次具指標意義的球芽獎學金 。成為球芽獎學金首位旅美選手，何樺表示：很感謝球芽獎學金的鼓勵，在美國打球的時候，我也會繼續保持閱讀的習慣，期待有天也能夠成為花蓮學弟妹們的榜樣。高中來到桃園平鎮讀書，何樺回憶起這三年，分享自己內心對於張滄彬老師的感謝，建立了一支能夠與國際競爭的球隊，還記得高一報到的時候看著學長們練球，內心真的是驚嘆連連，原來好手這麼多。因為身為青棒強權的一員，很幸運的參與更多國內、外重要的比賽，除了是很棒的養分，更打開自己的棒球視野，進而有被海外職棒聯盟看見的可能，感謝吳柏宏總教練、羅健銘教練三年的指導、感謝平鎮師長、教練團、聯新醫院及防護團隊的照顧。接著，何樺想感謝花蓮慈濟運動醫學中心，以及魔技運動林晉民先生，對於偏鄉運動選手的照顧，讓他成為受惠的小球員之一。最後感謝費城人隊環太平洋區主管王金勇前輩及球團的肯定，還有家人一路來的支持、包容，十五歲時的自己離開花蓮，為了求學橫跨中央山脈，三年後何樺也將帶著大家的祝福，飛往地球的另一端持續努力，綻放光芒。