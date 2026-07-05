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同樣都是錢 為何薪水和投資獲利價值不同？

把獲利當「市場送的錢」 容易提高投資風險

數位交易降低虧損感 投資人更容易麻痺

急著獲利了結、不願停損 心理偏誤拖累績效

專家：建立「資產一體化」觀念 避免心理帳戶陷阱

不少人日常生活中精打細算，會為了省下幾十元、幾百元比價、使用折價券，甚至冒雨外出取餐，只為省下外送費；但當打開股票交易App後，卻可能輕易承受數十萬元的虧損。韓國媒體近日分析指出，這種看似矛盾的現象，並非單純個性使然，而是行為經濟學所稱的「心理帳戶」（Mental Accounting）效應，導致相同金額因來源不同，而被賦予不同價值，進一步影響投資判斷。韓媒Wikitree以一名34歲上班族為例指出，男子下班後會到超市排隊購買1萬韓元的即期折扣商品，也會因捨不得支付4000韓元外送費，即使下雨仍選擇外帶自取。然而，當他打開股票交易App後，態度卻截然不同，日前才將投資飆股賺進的100萬韓元投入一檔來路不明的題材股，短短幾天便虧掉近一半。報導指出，在超市結帳時對幾千韓元都十分敏感的人，卻能在股票帳戶中接受數十萬韓元的損失，反映出人們往往認為薪資所得比投資獲利更加珍貴。這種差異並非金錢本身不同，而是人們在心理上替不同來源的資金貼上不同標籤。行為經濟學認為，人們並不會把所有金錢視為完全相同，而是在心中建立一套無形帳本，依照薪資、獎金、投資獲利、生活費或儲蓄等不同來源分門別類。其中，薪資通常被視為最重要、最珍貴的一筆資金，因為它代表長時間工作與勞動所得，因此消費時格外謹慎；反觀投資獲利，尤其是短時間賺到的錢，則較容易被認為是「意外之財」或「市場給的錢」，心理負擔相對較低。報導指出，當投資人以500萬韓元本金獲利100萬韓元時，雖然總資產實際已增至600萬韓元，但不少人心中仍將本金與獲利分開看待，認為本金才是真正屬於自己的錢，而獲利則可以再次冒險投入市場。這種心態往往讓投資人放鬆原有的投資紀律，例如未仔細研究公司基本面，便因股價大漲或網路熱門話題而追逐題材股，甚至抱持「反正賠掉的只是賺來的錢」心態，提高投資風險。除了心理帳戶外，數位交易環境也會降低人們對虧損的敏感度。相較於從皮夾拿出100萬元現金交給別人所帶來的真實感，在手機App中買賣股票只需按下幾個按鍵，帳面數字便瞬間改變。由於缺乏實際金錢流出的感受，投資人對於損失的敏感度也會逐漸降低。因此，平時對4000韓元外送費斤斤計較的人，面對股票一天波動10萬、30萬甚至50萬韓元時，卻可能只是輕描淡寫地認為「今天跌了一點」。隨著經常接觸大額數字，投資人對虧損的敏感度也會逐漸下降，原本5%的跌幅就足以令人焦慮，最後甚至能接受20%、甚至更大的虧損。報導也指出，這種心理偏誤進一步衍生出另一項常見現象，就是「獲利急著賣、虧損捨不得砍」。不少投資人一看到帳面獲利便急於落袋為安，希望將成功交易畫下句點；反之，面對虧損部位時，卻因不願承認失敗而遲遲不願停損，甚至持續加碼攤平成本，希望股價回升。久而久之，投資組合容易只剩下持續虧損的股票，而表現良好的標的反而早已賣出，導致整體績效逐漸惡化。專家指出，要避免落入心理帳戶陷阱，關鍵在於建立「資產一體化」觀念，將投資收益與薪資視為同一筆財富，而非區分為「保守資金」與「可冒險資金」。分析建議，投資人可將部分獲利轉回銀行帳戶或獨立管理的資產帳戶，而非長期留在證券交割帳戶中，有助降低再次投入高風險交易的衝動。同時，也應養成從整體資產角度檢視財務狀況，將現金、存款、退休金及投資部位一併納入考量，而非只關注股票帳戶的每日損益。分析最後指出，真正影響投資成敗的，未必只是市場行情，而是投資人如何看待自己的每一筆資產。當人們開始在心中區分「自己的錢」與「賺來的錢」時，投資決策往往已悄悄失去平衡。