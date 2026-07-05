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▲T1 收藏組卡牌含5張精選英雄單位卡，搭配全新繪製的獨家插畫與專屬卡框。（圖／Riot Games 提供）

▲T1 2025世界冠軍玩家套組，內容物包含專屬主題卡套、特製卡盒與紀念卡冊，並附贈一顆特製金屬骰子。（圖／Riot Games 提供）

Riot Games 於《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽期間，正式宣布在卡牌遊戲《符文戰場》推出特別企劃，為紀念 T1 在2025年世界大賽奪下隊史第6冠並達成三連霸偉業，官方特別公開「T1 2025世界冠軍紀念收藏組卡牌」，這項充滿榮耀的周邊商品一曝光立刻引爆全球粉絲熱烈討論。這套紀念收藏組以 T1 的勝利為設計核心，內含5張精選英雄單位卡，搭配全新繪製的獨家插畫與專屬卡框。卡牌全由奪冠陣容的五位選手親自挑選，包含 Doran 的安比薩、Oner 的趙信、Faker 的加里歐、Gumayusi 的好運姐及 Keria 的瑟菈紛，讓玩家能珍藏選手心目中最具代表性的冠軍英雄陣容。針對高端收藏家，官方特別推出「T1 2025世界冠軍簽名版」。該版本提供英、中、韓三種語系，每種語言全球限量12125套。簽名版卡牌不僅採用獨特的雷射箔膜閃卡效果，更有專屬防偽序號，且限量卡上印有選手親筆簽名的金色燙印，完美呈現《英雄聯盟》世界冠軍的至高無上榮耀與極致稀缺性。此外，官方也同步帶來「T1 2025世界冠軍玩家套組」，預計於今年稍晚上市。玩家套組收錄相同的五位英雄卡，但換上截然不同的全新插畫。內容物更包含專屬主題卡套、特製卡盒與紀念卡冊，並附贈一顆特製金屬骰子，且每十盒中還會隨機出現一盒幸運異色版骰子，為粉絲開箱時增添更多尋寶般的驚喜樂趣。關於售價與發售資訊，限量簽名版英文版售價360美元（約11497元新台幣）、簡中版2025元人民幣、韓文版50萬韓圜。玩家套組則為英文版70美元（約2235元新台幣）、簡中版399人民幣、韓文版10萬韓圜。兩款組合的英文版皆預定於8月在官方商店以抽籤的方式進行販售。這次《符文戰場》與《英雄聯盟》T1 戰隊的跨界合作，成功將Faker等頂尖選手的賽場傳奇完美實體化。從精美插畫設計到燙金簽名機制，處處展現對電競歷史里程碑的極致致敬。無論是做為高端限量收藏，還是出於對 T1 三連霸偉業的熱愛，這套世界冠軍紀念商品都具備無可取代的吸引力，勢必掀起搶購熱潮。