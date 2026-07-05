FIBA世界盃亞洲區資格賽第三階段持續熱戰，中華隊7月6日第三地交手中國隊，面臨關鍵晉級戰。中華隊上戰19分逆轉韓國隊取勝後，晉級態勢相對明朗，本場若能擊敗中國隊，將直接取得晉級資格。《NOWNEWS》為您整理中華隊VS中國隊「戰績表、轉播、分析、出賽陣容、晉級態勢」一次看。
世界盃男籃亞洲區資格賽B組戰績表：
中華隊VS中國基本資訊：
對戰組合：中華隊VS中國
比賽時間：2026年7月6日（一）14：00（台灣時間）
比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）
中華隊上戰對韓國賽事回顧：
中華隊第三階段客場強碰韓國隊，韓國隊上半場外線火力全開，搭配旅美回歸的呂俊錫砍下18分，中華隊直到第三節都一度落後至最大分差19分，但末節靠著加強防守與提升進攻效率，單節打出26：10反擊，將比賽逼進延長賽。
延長賽由林庭謙、馬建豪先後得分，搭配高柏鎧關鍵阻攻，最終82：80擊敗韓國，拿下關鍵第2勝。由於首輪2勝都對競爭對手韓國拿下，在晉級態勢方面佔據優勢。
中華隊有機會晉級嗎？整體態勢一次看
世界杯亞洲區資格賽將16隊分成4組，各組前3名晉級下一輪。中華隊面對韓國奪下2勝，讓本場交手中國，就算輸球，也有高度晉級機會，如能贏下中國拿到第3勝，則會成為繼日本後，第2支晉級世界盃亞洲區資格賽第2輪的球隊，只有一種情況會以墊底出局，就是「中華隊輸中國」且「韓國擊敗日本」，以下為晉級態勢全分析。
中華隊VS中國有機會贏嗎？中國近況如何？
中國上一戰面臨晉級關鍵戰，招回NBA球員楊瀚森，以全主力陣容出戰，最終卻在主場意外73：92不敵日本，吞下關鍵一敗，楊瀚森全場僅9分、7籃板。只要本場再度輸給中華隊，就會直接遭到淘汰出局。
兩隊今年3月1日曾同樣在第三地球場交手，中華隊前三節一路領先，可惜第四節進攻熄火，最終以93：100惜敗給中國隊。
中華隊VS中國12人出賽名單整理
中華隊12人名單：
後衛：陳盈駿、林庭謙、阿巴西、游艾喆、李家慷、宋昕澔
前鋒：馬建豪、胡瓏貿、盧峻翔
中鋒：高柏鎧、陳冠全、譚傑龍
中國隊12人名單：
後衛：趙繼偉、廖三寧、高詩岩、賀希寧、龐崢麟
前鋒：王俊杰、李弘權、崔永熙、朱俊龍
中鋒：胡金秋、楊瀚森、徐昕
世界盃男籃亞洲區資格賽哪裡看？轉播連結一覽
電視直播：緯來體育台
MOD直播：緯來精采台
網路轉播：緯來體育台APP、DAZN
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|排名
|國家
|勝敗
|積分
|1
|日本隊（確定晉級）
|4勝1敗
|9分
|2
|韓國隊
|2勝3敗
|7分
|3
|中華隊
|2勝3敗
|7分
|4
|中國隊
|2勝3敗
|7分
對戰組合：中華隊VS中國
比賽時間：2026年7月6日（一）14：00（台灣時間）
比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）
中華隊上戰對韓國賽事回顧：
中華隊第三階段客場強碰韓國隊，韓國隊上半場外線火力全開，搭配旅美回歸的呂俊錫砍下18分，中華隊直到第三節都一度落後至最大分差19分，但末節靠著加強防守與提升進攻效率，單節打出26：10反擊，將比賽逼進延長賽。
延長賽由林庭謙、馬建豪先後得分，搭配高柏鎧關鍵阻攻，最終82：80擊敗韓國，拿下關鍵第2勝。由於首輪2勝都對競爭對手韓國拿下，在晉級態勢方面佔據優勢。
世界杯亞洲區資格賽將16隊分成4組，各組前3名晉級下一輪。中華隊面對韓國奪下2勝，讓本場交手中國，就算輸球，也有高度晉級機會，如能贏下中國拿到第3勝，則會成為繼日本後，第2支晉級世界盃亞洲區資格賽第2輪的球隊，只有一種情況會以墊底出局，就是「中華隊輸中國」且「韓國擊敗日本」，以下為晉級態勢全分析。
|比賽結果
|各隊積分
|淘汰隊伍
|原因
|
中華隊敗給中國、韓國勝日本
|
日本(10分)、韓國(9分)
中國(9分)、中華隊(8分)
|中華隊
|唯一淘汰劇本：中華隊積分墊底，無緣晉級。
|
中華隊敗給中國、日本勝韓國
|
日本(11分)、中國(9分)
中華隊(8分)、韓國(8分)
|韓國
|中華隊與韓國同分，但中華隊握有對戰2勝優勢，因此韓國墊底出局。
|
中華隊勝中國、日本勝韓國
|
日本(11分)、中華隊(9分)
中國(8分)、韓國(8分)
|中國
|中國與韓國同分，但中國對戰韓國0勝2敗，因此中國墊底出局。
|
中華隊勝中國
韓國勝日本
|
日本(10分)、中華隊(9分)
韓國(9分)、中國(8分)
|中國
|中國積分墊底，直接出局。
中國上一戰面臨晉級關鍵戰，招回NBA球員楊瀚森，以全主力陣容出戰，最終卻在主場意外73：92不敵日本，吞下關鍵一敗，楊瀚森全場僅9分、7籃板。只要本場再度輸給中華隊，就會直接遭到淘汰出局。
兩隊今年3月1日曾同樣在第三地球場交手，中華隊前三節一路領先，可惜第四節進攻熄火，最終以93：100惜敗給中國隊。
中華隊12人名單：
後衛：陳盈駿、林庭謙、阿巴西、游艾喆、李家慷、宋昕澔
前鋒：馬建豪、胡瓏貿、盧峻翔
中鋒：高柏鎧、陳冠全、譚傑龍
中國隊12人名單：
後衛：趙繼偉、廖三寧、高詩岩、賀希寧、龐崢麟
前鋒：王俊杰、李弘權、崔永熙、朱俊龍
中鋒：胡金秋、楊瀚森、徐昕
電視直播：緯來體育台
MOD直播：緯來精采台
網路轉播：緯來體育台APP、DAZN