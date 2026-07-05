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世界盃男籃亞洲區資格賽B組戰績表：

排名 國家 勝敗 積分 1 日本隊（確定晉級） 4勝1敗 9分 2 韓國隊 2勝3敗 7分 3 中華隊 2勝3敗 7分 4 中國隊 2勝3敗 7分

中華隊VS中國基本資訊：

中華隊上戰對韓國賽事回顧：

▲台灣當家後衛林庭謙，上一戰面對韓國又扮演關鍵先生。（圖／記者陳昱慈攝）

中華隊有機會晉級嗎？整體態勢一次看

比賽結果 各隊積分 淘汰隊伍 原因 中華隊敗給中國、韓國勝日本 日本(10分)、韓國(9分) 中國(9分)、中華隊(8分) 中華隊 唯一淘汰劇本：中華隊積分墊底，無緣晉級。 中華隊敗給中國、日本勝韓國 日本(11分)、中國(9分) 中華隊(8分)、韓國(8分) 韓國 中華隊與韓國同分，但中華隊握有對戰2勝優勢，因此韓國墊底出局。 中華隊勝中國、日本勝韓國 日本(11分)、中華隊(9分) 中國(8分)、韓國(8分) 中國 中國與韓國同分，但中國對戰韓國0勝2敗，因此中國墊底出局。 中華隊勝中國 韓國勝日本 日本(10分)、中華隊(9分) 韓國(9分)、中國(8分) 中國 中國積分墊底，直接出局。

中華隊VS中國有機會贏嗎？中國近況如何？

▲中國隊上役主場面對日本隊，最終73：92慘敗，B組唯一NBA球員楊瀚森，世界盃資格賽首秀進帳9分、7籃板。（圖／取自FIBA官網）

中華隊VS中國12人出賽名單整理

▲胡金秋是中國現役最強禁區主力之一。（圖／取自FIBA世界盃官網）

世界盃男籃亞洲區資格賽哪裡看？轉播連結一覽

FIBA世界盃亞洲區資格賽第三階段持續熱戰，中華隊7月6日第三地交手中國隊，面臨關鍵晉級戰。中華隊上戰19分逆轉韓國隊取勝後，晉級態勢相對明朗，本場若能擊敗中國隊，將直接取得晉級資格。《NOWNEWS》為您整理中華隊VS中國隊「戰績表、轉播、分析、出賽陣容、晉級態勢」一次看。對戰組合：中華隊VS中國比賽時間：2026年7月6日（一）14：00（台灣時間）比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）中華隊第三階段客場強碰韓國隊，韓國隊上半場外線火力全開，搭配旅美回歸的呂俊錫砍下18分，中華隊直到第三節都一度落後至最大分差19分，但末節靠著加強防守與提升進攻效率，單節打出26：10反擊，將比賽逼進延長賽。延長賽由林庭謙、馬建豪先後得分，搭配高柏鎧關鍵阻攻，最終82：80擊敗韓國，拿下關鍵第2勝。由於首輪2勝都對競爭對手韓國拿下，在晉級態勢方面佔據優勢。世界杯亞洲區資格賽將16隊分成4組，各組前3名晉級下一輪。中華隊面對韓國奪下2勝，讓本場交手中國，就算輸球，也有高度晉級機會，如能贏下中國拿到第3勝，則會成為繼日本後，第2支晉級世界盃亞洲區資格賽第2輪的球隊，只有一種情況會以墊底出局，就是「中華隊輸中國」且「韓國擊敗日本」，以下為晉級態勢全分析。中國上一戰面臨晉級關鍵戰，招回NBA球員楊瀚森，以全主力陣容出戰，最終卻在主場意外73：92不敵日本，吞下關鍵一敗，楊瀚森全場僅9分、7籃板。只要本場再度輸給中華隊，就會直接遭到淘汰出局。兩隊今年3月1日曾同樣在第三地球場交手，中華隊前三節一路領先，可惜第四節進攻熄火，最終以93：100惜敗給中國隊。後衛：陳盈駿、林庭謙、阿巴西、游艾喆、李家慷、宋昕澔前鋒：馬建豪、胡瓏貿、盧峻翔中鋒：高柏鎧、陳冠全、譚傑龍後衛：趙繼偉、廖三寧、高詩岩、賀希寧、龐崢麟前鋒：王俊杰、李弘權、崔永熙、朱俊龍中鋒：胡金秋、楊瀚森、徐昕電視直播：緯來體育台MOD直播：緯來精采台網路轉播：緯來體育台APP、DAZN