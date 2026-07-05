2026年美加墨世界盃淘汰賽，「三獅軍團」即將作客被譽為世界足壇魔鬼主場之一的阿茲特克體育場，強碰地主墨西哥。墨西哥本屆開賽至今4戰全勝且一球未失，防線狀態近乎完美，面對由圖赫爾（Thomas Tuchel）領軍、擁有世界級前鋒凱恩（Harry Kane）的英格蘭，總教練阿吉雷（Javier Aguirre）賽前也毫不掩飾戰術重點，公開下令全隊盯死凱恩，強調不只後衛要看管他，中場與邊後衛也必須隨時協防，就是要讓這位英格蘭隊長在場上「踢得不舒服」。
圍剿世界級神鋒！ 阿吉雷下達「死盯」戰術指令
英格蘭在32強賽中遭遇剛果民主共和國的頑強抵抗，最終正是靠著當家神鋒凱恩在下半場的梅開二度，才以2比1驚險過關。目前凱恩在本屆賽事已累積5顆進球，緊追在姆巴佩與梅西之後，是爭奪金靴獎的熱門人選。
「凱恩是一個全球性的指標人物，」墨西哥主帥阿吉雷在受訪時對這位拜仁慕尼黑前鋒給予了極高評價。「無論是在熱刺、拜仁還是國家隊，他所進的球都展現了世界級的水準。一個身高1.88米的壯漢，卻擁有極其細膩的腳下技術與出色的爭頂能力，他甚至還願意積極回防。你還能對這樣一位隊長要求什麼呢？」
然而，先禮後兵的阿吉雷隨即話鋒一轉，公開了針對凱恩的防守計畫：「我們會試圖將他徹底封鎖。這不僅是中後衛的任務，中場球員必須後撤協防，邊後衛也需要隨時支援。我們要確保他回撤接球時『絕對不舒服』，保證他身邊隨時都有人緊盯，讓他無法輕易策動攻勢。」
墨西哥讚揚三獅軍團 高海拔優勢先放一邊
儘管英格蘭後衛格伊（Marc Guehi）在賽前謙虛地將地主墨西哥捧為「晉級熱門」，但阿吉雷深知這場硬仗的難度。他強調，墨西哥必須踢出一場「近乎完美的比賽」，才有機會扳倒世界排名第4的英格蘭。
「你面對的是1966年世界盃冠軍，一支由全球最頂尖聯賽（英超）所滋養的國家隊，」阿吉雷分析道。「英國人向來以速度見長，他們不僅身體對抗能力強悍，現在的戰術素養也極高。從索斯蓋特（Gareth Southgate）時代開始，他們的球風就有了顯著轉變，而圖赫爾更帶來了屬於他的細膩變化。他們既能用速度撕裂防線，也能在找不到空間時，用長傳與身體素質來壓垮對手。」
對於外界頻繁提及的阿茲特克體育場高海拔優勢，這位經驗豐富的教頭則顯得相當淡然：「我把海拔這些外在因素全拋在腦後。足球終究是11人對11人的較量，場上自有裁判來維持規則。我們唯一專注的，就是如何在場上拿出比之前更完美的表現。」
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英格蘭在32強賽中遭遇剛果民主共和國的頑強抵抗，最終正是靠著當家神鋒凱恩在下半場的梅開二度，才以2比1驚險過關。目前凱恩在本屆賽事已累積5顆進球，緊追在姆巴佩與梅西之後，是爭奪金靴獎的熱門人選。
「凱恩是一個全球性的指標人物，」墨西哥主帥阿吉雷在受訪時對這位拜仁慕尼黑前鋒給予了極高評價。「無論是在熱刺、拜仁還是國家隊，他所進的球都展現了世界級的水準。一個身高1.88米的壯漢，卻擁有極其細膩的腳下技術與出色的爭頂能力，他甚至還願意積極回防。你還能對這樣一位隊長要求什麼呢？」
然而，先禮後兵的阿吉雷隨即話鋒一轉，公開了針對凱恩的防守計畫：「我們會試圖將他徹底封鎖。這不僅是中後衛的任務，中場球員必須後撤協防，邊後衛也需要隨時支援。我們要確保他回撤接球時『絕對不舒服』，保證他身邊隨時都有人緊盯，讓他無法輕易策動攻勢。」
儘管英格蘭後衛格伊（Marc Guehi）在賽前謙虛地將地主墨西哥捧為「晉級熱門」，但阿吉雷深知這場硬仗的難度。他強調，墨西哥必須踢出一場「近乎完美的比賽」，才有機會扳倒世界排名第4的英格蘭。
「你面對的是1966年世界盃冠軍，一支由全球最頂尖聯賽（英超）所滋養的國家隊，」阿吉雷分析道。「英國人向來以速度見長，他們不僅身體對抗能力強悍，現在的戰術素養也極高。從索斯蓋特（Gareth Southgate）時代開始，他們的球風就有了顯著轉變，而圖赫爾更帶來了屬於他的細膩變化。他們既能用速度撕裂防線，也能在找不到空間時，用長傳與身體素質來壓垮對手。」
對於外界頻繁提及的阿茲特克體育場高海拔優勢，這位經驗豐富的教頭則顯得相當淡然：「我把海拔這些外在因素全拋在腦後。足球終究是11人對11人的較量，場上自有裁判來維持規則。我們唯一專注的，就是如何在場上拿出比之前更完美的表現。」
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