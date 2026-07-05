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▲位於墨西哥城的阿茲特克體育場以其高海拔與狂熱的主場氛圍聞名於世。英格蘭在16強賽將深入這座傳奇球場，挑戰至今在賽會中保持全勝且一球未失的地主墨西哥。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃淘汰賽，「三獅軍團」即將作客被譽為世界足壇魔鬼主場之一的阿茲特克體育場，強碰地主墨西哥。墨西哥本屆開賽至今4戰全勝且一球未失，防線狀態近乎完美，面對由圖赫爾（Thomas Tuchel）領軍、擁有世界級前鋒凱恩（Harry Kane）的英格蘭，總教練阿吉雷（Javier Aguirre）賽前也毫不掩飾戰術重點，公開下令全隊盯死凱恩，強調不只後衛要看管他，中場與邊後衛也必須隨時協防，就是要讓這位英格蘭隊長在場上「踢得不舒服」。英格蘭在32強賽中遭遇剛果民主共和國的頑強抵抗，最終正是靠著當家神鋒凱恩在下半場的梅開二度，才以2比1驚險過關。目前凱恩在本屆賽事已累積5顆進球，緊追在姆巴佩與梅西之後，是爭奪金靴獎的熱門人選。「凱恩是一個全球性的指標人物，」墨西哥主帥阿吉雷在受訪時對這位拜仁慕尼黑前鋒給予了極高評價。「無論是在熱刺、拜仁還是國家隊，他所進的球都展現了世界級的水準。一個身高1.88米的壯漢，卻擁有極其細膩的腳下技術與出色的爭頂能力，他甚至還願意積極回防。你還能對這樣一位隊長要求什麼呢？」然而，先禮後兵的阿吉雷隨即話鋒一轉，公開了針對凱恩的防守計畫：「我們會試圖將他徹底封鎖。這不僅是中後衛的任務，中場球員必須後撤協防，邊後衛也需要隨時支援。我們要確保他回撤接球時『絕對不舒服』，保證他身邊隨時都有人緊盯，讓他無法輕易策動攻勢。」儘管英格蘭後衛格伊（Marc Guehi）在賽前謙虛地將地主墨西哥捧為「晉級熱門」，但阿吉雷深知這場硬仗的難度。他強調，墨西哥必須踢出一場「近乎完美的比賽」，才有機會扳倒世界排名第4的英格蘭。「你面對的是1966年世界盃冠軍，一支由全球最頂尖聯賽（英超）所滋養的國家隊，」阿吉雷分析道。「英國人向來以速度見長，他們不僅身體對抗能力強悍，現在的戰術素養也極高。從索斯蓋特（Gareth Southgate）時代開始，他們的球風就有了顯著轉變，而圖赫爾更帶來了屬於他的細膩變化。他們既能用速度撕裂防線，也能在找不到空間時，用長傳與身體素質來壓垮對手。」對於外界頻繁提及的阿茲特克體育場高海拔優勢，這位經驗豐富的教頭則顯得相當淡然：「我把海拔這些外在因素全拋在腦後。足球終究是11人對11人的較量，場上自有裁判來維持規則。我們唯一專注的，就是如何在場上拿出比之前更完美的表現。」