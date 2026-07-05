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▲中華職棒明星賽門票賣7.2萬張，今日宣布將加賣外野8000張票，票價400元，於7月6日開放購票。（圖／中職提供）

中華職棒37年明星賽熱度持續延燒，7月18日、19日賽事門票銷售接近完售，明星賽確定將吸引超過7.2萬名球迷齊聚臺北大巨蛋，共同參與一年一度的棒球盛會。中職今（5）日宣布，將加開賽事「外野上層L2同樂區」，每場加開4000席、票價400元，將於7月6日中午12點於於ibon售票系統正式開賣。明星賽門票6月24日開賣，經過1小時販售，中職當時宣布熱銷6.8萬張票。其中，要價4390元的「白金特區」開賣後迅速秒殺，2390元的「精品熱區」也已全數完售。經過2週，中職宣布7月18日場次將完售、7月19日場次售票率已達98%，確定將吸引超過7.2萬名球迷。中職表示，為讓更多球迷共襄盛舉，聯盟宣布加開兩日賽事「外野上層L2同樂區」，每場加開4000席，共計8000張門票，每張票價400元，將於7月6日中午12點於ibon售票系統正式開賣，聯盟也將陸續公布場內外精彩活動內容。今年明星賽除場內精采對決外，更邀請多位金曲歌手聯袂帶來賽後演唱，期盼與球迷共同打造最熱血、最難忘的夏日棒球嘉年華。中職誠摯邀請所有球迷把握最後購票機會，「一同參與年度棒球盛事，攜手再次挑戰兩天8萬人進場紀錄，共享明星賽的熱血與魅力。」明星賽連續3年在大巨蛋舉辦，今年由曾豪駒率領的明星隊交手高志綱率領的亞冠賽中華隊，有各隊當家球星對決潛力新秀的意味。除此之外，今年賽事還增加「傳奇卡」，透過3張傳奇卡召喚傳奇球星，替比賽增添趣味性，日前明星賽記者會公布統一獅退役球星高國慶，就是其中一位傳奇卡。今年趣味競賽分別是「超神準雷射肩」，考驗選手臂力與傳球準度，挑戰外野長傳本壘，最準者獲得優勝；「連連看打擊戰」，比拚選手打擊準度，連線數較多者獲勝；「大富翁接力戰」，由球員、啦啦隊女孩及吉祥物組隊參賽，從本壘出發挑戰各項指定任務，繞場一圈後率先返回本壘者獲勝。