洛杉磯湖人隊在今年自由市場大刀闊斧，圍繞新當家球星唐西奇（Luka Dončić）重新打造陣容。在詹姆斯（LeBron James）宣布離隊後，湖人高層將金州勇士隊前新星庫明加（Jonathan Kuminga）視為今夏補強的最後一塊拼圖。然而，根據美國記者最新爆料指出，湖人這樁搶人計畫正迎來一個新對手，正是處在詹皇爭奪戰領先位置的克里夫蘭騎士隊，而對方最大的X因子是與庫明加關係深厚的總教練阿特金森（Kenny Atkinson）。
勇士前助教出馬！阿特金森成騎士最強招募武器
根據知名記者史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）在《The Stein Line》發布的聯合報導指出，克里夫蘭騎士隊目前在庫明加爭奪戰中處於非常有利的位置，而新任總教練阿特金森正是他們最大的談判籌碼。
在接掌騎士兵符前，阿特金森曾在金州勇士隊擔任教頭柯爾（Steve Kerr）的首席助理總教練長達3個賽季。在庫明加職業生涯初期、於老將環伺的勇士隊中苦尋定位時，阿特金森正是傾注最多心力培養他的教練。
阿特金森不僅協助調整庫明加的防守紀律，更成功開發他的進攻多樣性。這層師徒之間的信任感與熟悉度，是渴望在新球季大展身手的庫明加非常看重的關鍵，也是騎士隊獨一無二的絕對優勢。
湖人祭出大誘餌：攜手唐西奇、直接卡位「先發小前鋒」
面對騎士隊的情感攻勢，洛杉磯湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）則祭出了實質的「發展機會」作為回擊。費雪透露，湖人管理層持續與庫明加的經紀團隊保持密切聯繫，並直接開出了無法抗拒的藍圖。
湖人隊向庫明加承諾，若他選擇來到洛杉磯，他將直接與頂級巨星唐西奇搭檔，成為湖人「後詹姆斯時代」的核心基石。更重要的是，相較於陣容相對飽滿的騎士，剛經歷大改組的湖人在側翼位置上有著極大的空缺，目前陣中僅有格萊姆斯（Quentin Grimes）與拉拉維亞（Jake LaRavia）等年輕球員。這意味著庫明加只要加盟，幾乎能無痛在訓練營直接鎖定「先發小前鋒」的寶座，這對於不願再當替補配角的庫明加而言，具有致命的吸引力。
薪資空間卡死！先簽後換成湖人唯一生路
儘管湖人畫出的藍圖無比誘人，但現實的財務狀況卻是佩林卡目前最大的絆腳石。在先前陸續簽下與交易來凱斯勒（Walker Kessler）、格萊姆斯、塞克斯頓（Collin Sexton）以及馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）後，湖人目前的薪資空間已基本見底，僅剩「老將底薪」合約可以救急。
因此湖人若想成功得到庫明加，只剩下兩條路可走：第一是必須說服庫明加老東家老鷹配合進行「先簽後換」；第二則是必須發動清開薪資空間的後續交易，將現有合約交易給其他有空間的球隊。不論是哪一種方式，都極度考驗佩林卡的操盤手腕。
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根據知名記者史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）在《The Stein Line》發布的聯合報導指出，克里夫蘭騎士隊目前在庫明加爭奪戰中處於非常有利的位置，而新任總教練阿特金森正是他們最大的談判籌碼。
在接掌騎士兵符前，阿特金森曾在金州勇士隊擔任教頭柯爾（Steve Kerr）的首席助理總教練長達3個賽季。在庫明加職業生涯初期、於老將環伺的勇士隊中苦尋定位時，阿特金森正是傾注最多心力培養他的教練。
阿特金森不僅協助調整庫明加的防守紀律，更成功開發他的進攻多樣性。這層師徒之間的信任感與熟悉度，是渴望在新球季大展身手的庫明加非常看重的關鍵，也是騎士隊獨一無二的絕對優勢。
湖人祭出大誘餌：攜手唐西奇、直接卡位「先發小前鋒」
面對騎士隊的情感攻勢，洛杉磯湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）則祭出了實質的「發展機會」作為回擊。費雪透露，湖人管理層持續與庫明加的經紀團隊保持密切聯繫，並直接開出了無法抗拒的藍圖。
湖人隊向庫明加承諾，若他選擇來到洛杉磯，他將直接與頂級巨星唐西奇搭檔，成為湖人「後詹姆斯時代」的核心基石。更重要的是，相較於陣容相對飽滿的騎士，剛經歷大改組的湖人在側翼位置上有著極大的空缺，目前陣中僅有格萊姆斯（Quentin Grimes）與拉拉維亞（Jake LaRavia）等年輕球員。這意味著庫明加只要加盟，幾乎能無痛在訓練營直接鎖定「先發小前鋒」的寶座，這對於不願再當替補配角的庫明加而言，具有致命的吸引力。
薪資空間卡死！先簽後換成湖人唯一生路
儘管湖人畫出的藍圖無比誘人，但現實的財務狀況卻是佩林卡目前最大的絆腳石。在先前陸續簽下與交易來凱斯勒（Walker Kessler）、格萊姆斯、塞克斯頓（Collin Sexton）以及馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）後，湖人目前的薪資空間已基本見底，僅剩「老將底薪」合約可以救急。
因此湖人若想成功得到庫明加，只剩下兩條路可走：第一是必須說服庫明加老東家老鷹配合進行「先簽後換」；第二則是必須發動清開薪資空間的後續交易，將現有合約交易給其他有空間的球隊。不論是哪一種方式，都極度考驗佩林卡的操盤手腕。