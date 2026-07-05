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TSW奇招擊潰TES！JackeyLove二度淪為越南俘虜

▲LCP賽區王者越南隊TSW 今（5）日賽事中狂出奇招，讓對手TES難以招架。（圖／LoL Esports flickr）

▲目前仍在隊上的有打野Tian（左）、AD阿水JackeyLove（右），都是TES在2022年輸給越南GAM的成員。（圖／LoL Esports flickr）

「突然的陀螺」破10萬人同時觀看！TES再創悽慘歷史

▲TES輸給越南TSW之後，bilibili站上由中國玩家創作的歌曲《突然的陀螺》一度衝破10萬人同時觀看。（圖／bilibili）

TES再度於世界賽上遭到越南隊擊敗！《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽分組賽今（5）日進行第三天賽事，太平洋LCP賽區第一種子越南隊TSW在敗者組對決中國LPL賽區的TES，最終竟爆冷由TSW以 3:1 擊敗TES。賽事結果出爐也讓中國粉絲氣炸，因為這已經不是TES第一次輸給越南。今（5）日上午 TSW vs. TES 的比賽中，LCP賽區越南兄弟TSW在選角上連出奇招，讓上路Pun掏出歐拉夫、賽特等特殊選角，還讓對手TES必須要Ban掉Pun前幾天表現亮眼的熊怪弗力貝爾。而在遊戲內，Pun更在線路上壓制對手ZUIAN，屢屢打出破口，可以說是影響本場系列賽最關鍵的選手。此外，TSW打野Hizto也是連續4場比賽都表現亮眼，完美壓制對手小天Tian的發揮。事實上，TES因為隊徽形狀激似陀螺，。再加上TES曾在2022年全球總決賽小組賽時，爆冷輸給當時已經0勝4敗的越南GAM，也被稱作「越南俘虜」。當時TES陣容中的選手，目前仍在隊上的有打野Tian、AD選手阿水JackeyLove，而TSW的輔助Bie當時則在GAM，沒想到又在本次MSI國際賽上再度輸給越南，TES也從本屆MSI淘汰。由於TES過去有太多令中國玩家失望的慘澹戰績，所以本場比賽結束後，也出現大量玩家在虎撲等論壇上狂酸TES：「滔搏怎麼又被越南俘虜了」、「說好的外戰看滔搏呢」、「又被當陀螺抽了」、「想念369了」。LPL最差的外戰歷史再度刷新！在bilibili站上由中國玩家創作的歌曲《突然的陀螺》，是用來嘲諷TES國際賽事總是表現奇差，屢屢創下LPL最慘紀錄。了今（5）日TES再度以1:3輸給TES又創下歷史，也讓影片同時觀看人數一度衝上10萬人，紛紛前來朝聖這部每次世界賽都通用的神作。今年TES在MSI的表現可以說是相當慘澹，先是在7月3日（五）被G2完成讓二追三，創下MSI史上首次出現讓二追三的比賽紀錄。到了今（5）日，TES又以1:3爆冷輸給TSW，再度寫下歷史。這場敗仗也讓TES創下了多項難堪紀錄：