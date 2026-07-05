TES再度於世界賽上遭到越南隊擊敗！《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽分組賽今（5）日進行第三天賽事，太平洋LCP賽區第一種子越南隊TSW在敗者組對決中國LPL賽區的TES，最終竟爆冷由TSW以 3:1 擊敗TES。賽事結果出爐也讓中國粉絲氣炸，因為這已經不是TES第一次輸給越南。
TSW奇招擊潰TES！JackeyLove二度淪為越南俘虜
今（5）日上午 TSW vs. TES 的比賽中，LCP賽區越南兄弟TSW在選角上連出奇招，讓上路Pun掏出歐拉夫、賽特等特殊選角，還讓對手TES必須要Ban掉Pun前幾天表現亮眼的熊怪弗力貝爾。而在遊戲內，Pun更在線路上壓制對手ZUIAN，屢屢打出破口，可以說是影響本場系列賽最關鍵的選手。此外，TSW打野Hizto也是連續4場比賽都表現亮眼，完美壓制對手小天Tian的發揮。
事實上，TES因為隊徽形狀激似陀螺，且在國際賽上屢遭其他較弱賽區擊敗，被中國粉絲嘲諷像陀螺一樣「任人抽打」。再加上TES曾在2022年全球總決賽小組賽時，爆冷輸給當時已經0勝4敗的越南GAM，也被稱作「越南俘虜」。
當時TES陣容中的選手，目前仍在隊上的有打野Tian、AD選手阿水JackeyLove，而TSW的輔助Bie當時則在GAM，沒想到又在本次MSI國際賽上再度輸給越南，TES也從本屆MSI淘汰。由於TES過去有太多令中國玩家失望的慘澹戰績，所以本場比賽結束後，也出現大量玩家在虎撲等論壇上狂酸TES：「滔搏怎麼又被越南俘虜了」、「說好的外戰看滔搏呢」、「又被當陀螺抽了」、「想念369了」。
2022TES vs.GAM回顧影片
「突然的陀螺」破10萬人同時觀看！TES再創悽慘歷史
LPL最差的外戰歷史再度刷新！在bilibili站上由中國玩家創作的歌曲《突然的陀螺》，是用來嘲諷TES國際賽事總是表現奇差，屢屢創下LPL最慘紀錄。了今（5）日TES再度以1:3輸給TES又創下歷史，也讓影片同時觀看人數一度衝上10萬人，紛紛前來朝聖這部每次世界賽都通用的神作。
今年TES在MSI的表現可以說是相當慘澹，先是在7月3日（五）被G2完成讓二追三，創下MSI史上首次出現讓二追三的比賽紀錄。
到了今（5）日，TES又以1:3爆冷輸給TSW，再度寫下歷史。這場敗仗也讓TES創下了多項難堪紀錄：
二度淪為越南俘虜： 時隔1358天，TES再度於國際賽場上輸給越南隊伍（上一次是S12世界賽小組賽輸給GAM）。
賽區首敗紀錄： 本場比賽是國際賽BO5賽制中，中國LPL賽區首度輸給太平洋LCP賽區。
LPL歷史最差成績： TES不僅成為今年MSI淘汰賽階段首支出局的隊伍，也同時創下了LPL賽區在國際賽史上的最差成績。
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今（5）日上午 TSW vs. TES 的比賽中，LCP賽區越南兄弟TSW在選角上連出奇招，讓上路Pun掏出歐拉夫、賽特等特殊選角，還讓對手TES必須要Ban掉Pun前幾天表現亮眼的熊怪弗力貝爾。而在遊戲內，Pun更在線路上壓制對手ZUIAN，屢屢打出破口，可以說是影響本場系列賽最關鍵的選手。此外，TSW打野Hizto也是連續4場比賽都表現亮眼，完美壓制對手小天Tian的發揮。
2022TES vs.GAM回顧影片
「突然的陀螺」破10萬人同時觀看！TES再創悽慘歷史
LPL最差的外戰歷史再度刷新！在bilibili站上由中國玩家創作的歌曲《突然的陀螺》，是用來嘲諷TES國際賽事總是表現奇差，屢屢創下LPL最慘紀錄。了今（5）日TES再度以1:3輸給TES又創下歷史，也讓影片同時觀看人數一度衝上10萬人，紛紛前來朝聖這部每次世界賽都通用的神作。
到了今（5）日，TES又以1:3爆冷輸給TSW，再度寫下歷史。這場敗仗也讓TES創下了多項難堪紀錄：
二度淪為越南俘虜： 時隔1358天，TES再度於國際賽場上輸給越南隊伍（上一次是S12世界賽小組賽輸給GAM）。
賽區首敗紀錄： 本場比賽是國際賽BO5賽制中，中國LPL賽區首度輸給太平洋LCP賽區。
LPL歷史最差成績： TES不僅成為今年MSI淘汰賽階段首支出局的隊伍，也同時創下了LPL賽區在國際賽史上的最差成績。