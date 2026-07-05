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隨著台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）成為自由球員，吸引中職球隊接觸，未來是否設立「台裔條款」也成為熱烈討論的議題。味全龍總教練葉君璋今（5）日受訪時表示，制度的建立絕對需要認真研究、規劃，並不能一頭熱就設立，否則只是郭泓志條款（傑出旅外球員條款）的翻版。攤開台灣職業聯盟球員認定，職籃PLG、職排TPVL皆有華裔（台裔）球員，TPBL僅本土、外籍身份，具有中華民國護照者，皆要參加新人選秀會。中職過去曾有台裔球員類似案例，前興農牛野手安生（Fred Anson）是台美混血兒，擁有雙重國籍，即便未在台灣設籍，仍參加2002年中職新人選秀會，最後在首輪第2順位被牛隊指名，但以洋將身份加盟。龍隊總教練葉君璋認為，無論選手是否具備台裔身份，最重要的是實力，「實力不到就沒有用。當然，如果他的實力那麼好，也不一定要華裔，我們需要有更有實力的人願意投入這個環境，那表示我們這個環境是好的。」由於費爾柴德今年曾代表中華隊征戰經典賽，外界也高度討論是否能因具台灣血統、且有國家隊資歷，設立「台裔條款」並取得本土球員資格。對此，葉總認為，還是需要一個公平的機制，「這個東西真的要很詳細去規劃。」葉總表示，此時不能「一頭熱」去設立一個簡單的規則，更直言會是郭泓志條款（傑出旅外球員條款）的翻版。2013年，郭泓志旅美歸國，聯盟替他量身打造規定，無需參加選秀，可自由與球團接洽，但該球團必須放棄該年選秀前3輪指名權，郭泓志成為該條款第一人，也是至今唯一一人。葉總回憶，當初聯盟設了「郭泓志條款」，是一個「沒有想好」的規則，「造成後面的人投入也不是，想要選的人也很麻煩，現在又是同樣的事情，只是不同的東西。」葉總直言，中職的規則，應該要按照實際情況去做研究，「真的要開始去針對每一個問題去研究、討論，如果等到事情已經發生才想，結果一定是不好的。」葉總得坦言，他的想法是「什麼都可以」，但真的要想清楚後才執行，不是只抄鄰國日本、韓國的現有規定，「其實我們老是看外面，沒有真正想到自己適合什麼。搞不好我們了解日本、韓國，多過了解台灣。」攤開中職規章，球員身份僅分為本土球員、外籍球員，並無台裔球員相關規定。至於國內其他運動項目職業聯盟規定，職籃PLG球員身份認定，分為本土球員、華裔（台裔）球員、外籍生球員以及外籍球員。其中華裔（台裔）球員定義為，球員生父母之一方持有中華民國國民身分證或護照，且球員本人符合「持有中華民國華僑身分證明書者」或「未於年滿16歲前辦理戶籍登記，或依規定取得護照者」。另一職籃TPBL則是取消華裔（台裔）球員身份，僅分為本土球員、外籍球員，持有中華民國身分證、護照者，皆需要參加新人選秀。職排TPVL也有華裔選手資格，且與PLG規定相同，皆是以球員父母之一方持有中華民國國民身分證或護照，且本人符合「持有中華民國華僑身分證明書者」或「未於年滿16歲前辦理戶籍登記，或依規定取得護照者」為身份認定。