人工智慧（AI）浪潮席捲全球，不少企業近年大舉導入AI並裁減人力，希望藉此降低成本、提升效率。但隨著實際應用問題逐漸浮現，愈來愈多企業開始調整策略，重新聘用遭裁撤的人力，以彌補AI無法勝任的工作，也讓市場開始重新思考AI是否真能全面取代人類員工。
根據CNBC報導，美國汽車大廠福特（Ford）近期已開始重新聘用數百名資深工程師，協助處理自動化系統無法解決的車輛品質問題。
福特汽車車輛硬體工程副總裁潘恩（Charles Poon）表示，AI確實是一項強大的工具，但其能力仍取決於訓練資料的品質，「人工智慧是一項很棒的工具，但它的表現只能和用來訓練它的資訊一樣好。」
除了福特之外，澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia，CBA）及軟體巨頭IBM也相繼調整原本以AI取代人力的策略，重新將重心放回人力資本。
澳洲聯邦銀行去年曾裁撤超過40名客服人員，以AI語音客服取而代之，但系統上線後，卻無法有效處理所有客戶需求，導致客服來電量反而增加，最終不得不撤回裁員決定。
澳洲廣播公司（ABC）去年8月曾報導，澳洲聯邦銀行坦承，在宣布裁員時「未充分考量所有相關業務因素」，也承認對於實際所需職務評估不夠完整。澳洲金融業工會則表示，成功促使銀行撤回裁員決策，是勞工權益的一大勝利。
IBM同樣曾大幅導入AI處理人力資源業務，系統能夠完成約94%的例行性工作，但面對涉及倫理判斷等較複雜的6%案例時，AI仍無法有效處理。
因此，IBM宣布將於2026年把美國各事業單位的基層職缺招募規模提高至原本的3倍。
IBM人資長拉莫羅（Nickle LaMoreaux）表示，如果企業持續忽略基層人才培育，「三到五年後會發生什麼事？人才管道將會乾涸。」她強調，即使AI持續發展，企業仍需要建立完整的人才培養體系。
不少研究也顯示，過度依賴AI裁員，未必能替企業帶來長期競爭優勢。
顧問機構Intuition Labs指出，許多企業一味期待「以科技取代人力」，卻沒有同步投入教育訓練與員工技能提升，導致團隊缺乏善用AI的能力。更值得注意的是，不少積極推動自動化的企業，事後反而後悔裁員，因為被裁撤的正是負責監督、管理與修正AI系統的人員。
人力資源平台Orgvue調查發現，39%的企業主管曾因導入AI而裁減員工，但其中高達55%坦承，事後認為當初的裁員決策有誤。
人資解決方案公司ADP指出，當AI輸出結果出現不一致、不夠準確，或難以直接應用時，企業往往不得不重新加入人工監督機制。這不僅可能造成重複作業，也會拖慢決策速度，反而削弱企業原本期待的生產力提升效果。
另一項由人力資源公司Robert Half公布、提供給美國財經媒體《CNBC》的調查也顯示，美國有32%的招聘主管表示，公司曾因AI裁撤某些職位，但之後又重新招聘相同或類似工作的人員。
分析人士指出，這些案例顯示，企業對AI的期待正逐漸從「全面取代人力」，轉向「人機協作」。
Capitol Technology University分析認為，AI確實正在改變職場運作模式，但企業愈來愈發現，相較於完全取代人類工作，建立人類與AI相互合作的工作模式，更能創造長期價值。
隨著愈來愈多企業重新檢視AI導入成果，市場也開始關注，這波AI投資熱潮未來是否將從追求裁員節流，逐步轉向提升員工生產力與企業整體競爭力的新階段。
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福特汽車車輛硬體工程副總裁潘恩（Charles Poon）表示，AI確實是一項強大的工具，但其能力仍取決於訓練資料的品質，「人工智慧是一項很棒的工具，但它的表現只能和用來訓練它的資訊一樣好。」
除了福特之外，澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia，CBA）及軟體巨頭IBM也相繼調整原本以AI取代人力的策略，重新將重心放回人力資本。
澳洲聯邦銀行去年曾裁撤超過40名客服人員，以AI語音客服取而代之，但系統上線後，卻無法有效處理所有客戶需求，導致客服來電量反而增加，最終不得不撤回裁員決定。
澳洲廣播公司（ABC）去年8月曾報導，澳洲聯邦銀行坦承，在宣布裁員時「未充分考量所有相關業務因素」，也承認對於實際所需職務評估不夠完整。澳洲金融業工會則表示，成功促使銀行撤回裁員決策，是勞工權益的一大勝利。
IBM同樣曾大幅導入AI處理人力資源業務，系統能夠完成約94%的例行性工作，但面對涉及倫理判斷等較複雜的6%案例時，AI仍無法有效處理。
因此，IBM宣布將於2026年把美國各事業單位的基層職缺招募規模提高至原本的3倍。
IBM人資長拉莫羅（Nickle LaMoreaux）表示，如果企業持續忽略基層人才培育，「三到五年後會發生什麼事？人才管道將會乾涸。」她強調，即使AI持續發展，企業仍需要建立完整的人才培養體系。
不少研究也顯示，過度依賴AI裁員，未必能替企業帶來長期競爭優勢。
顧問機構Intuition Labs指出，許多企業一味期待「以科技取代人力」，卻沒有同步投入教育訓練與員工技能提升，導致團隊缺乏善用AI的能力。更值得注意的是，不少積極推動自動化的企業，事後反而後悔裁員，因為被裁撤的正是負責監督、管理與修正AI系統的人員。
人力資源平台Orgvue調查發現，39%的企業主管曾因導入AI而裁減員工，但其中高達55%坦承，事後認為當初的裁員決策有誤。
人資解決方案公司ADP指出，當AI輸出結果出現不一致、不夠準確，或難以直接應用時，企業往往不得不重新加入人工監督機制。這不僅可能造成重複作業，也會拖慢決策速度，反而削弱企業原本期待的生產力提升效果。
另一項由人力資源公司Robert Half公布、提供給美國財經媒體《CNBC》的調查也顯示，美國有32%的招聘主管表示，公司曾因AI裁撤某些職位，但之後又重新招聘相同或類似工作的人員。
分析人士指出，這些案例顯示，企業對AI的期待正逐漸從「全面取代人力」，轉向「人機協作」。
Capitol Technology University分析認為，AI確實正在改變職場運作模式，但企業愈來愈發現，相較於完全取代人類工作，建立人類與AI相互合作的工作模式，更能創造長期價值。
隨著愈來愈多企業重新檢視AI導入成果，市場也開始關注，這波AI投資熱潮未來是否將從追求裁員節流，逐步轉向提升員工生產力與企業整體競爭力的新階段。