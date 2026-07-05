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批蔣萬安「樂不思北」不在意問題油

北市府回擊：立委應監督中央 而非甩鍋地方

北市府強調第一時間下架與清查 守護市民食安

中聯油脂爆發致癌沙拉油苯駢芘（BaP）超標事件，問題油品恐已流向台北市42所學校。對此，民進黨立委吳思瑤昨（4）日怒轟人在台東出席活動的台北市長蔣萬安「樂不思北」，既然退休想移居台東，那趕快讓民進黨台北市長參選人沈伯洋當選。吳思瑤昨發文痛批，蔣萬安對日前對媒體說，問題油品流入校園數是22所。但蔣萬安人跑去台東，晚上衛生局發新聞稿就改口流入校園數高達42所。半天之內暴增20所，受害學生倍增！吳思瑤揭露，衛生局數據打臉蔣萬安，是蔣萬安沒掌握狀況，還是整個市府食安溯源大出包、全失靈？校園食安1所都不應該發生。但蔣萬安毫不在意，愜意跑去台東享樂，逛夜市、坐熱氣球、吃鳳梨釋迦，拋下台北，樂不思「北」！吳思瑤也狠酸，蔣萬安說退休想要移居台東。當市長心不在台北，退休也不想留在台北，大家趕快完成他的心願，讓沈伯洋當選，市長換人做，蔣萬安現在就可以準備搬家移居了！然而，針對吳思瑤的批評，台北市政府副發言人魏汶萱今表示，沈伯洋委員自己所說的「中央今天就算把所有事情公布完」，這句話就揭露了問題的核心就是中央不公佈。沈委員不該只會跟吳思瑤委員噴一樣的政治口水，領了立法委員的薪水就要善盡立委監督中央之責，而不是一再拿全國性事件甩鍋地方。魏汶萱指出，照吳思瑤委員的邏輯，中央至今未釐清案情、未設置專區公布完整流向、未跨部會全面函請各縣市及學校清查、仍仰賴業者自主通報而未做好源頭管理，難道不是中央的4大失職嗎？身為執政黨的立委，這些問題你們監督了沒有？魏汶萱說明，再照吳思瑤委員的邏輯，全國都在關注食安風暴之際，部長周末竟還在民進黨與特定候選人舉辦的活動中開講，衛福部長出現在名單上，後來現場前往的是經濟部長、教育部長。食安風暴影響產業、校園營養午餐，難道跟衛福部、經濟部、教育部無關？2位委員身為執政黨立委，對中央部會究竟監督了沒有？魏汶萱表示，反觀台北市政府第一時間要求校園預防性停用、全面清查，並持續與各縣市交叉比對、滾動更新受影響學校及下游流向。誰在第一時間守護市民食安、誰又忙著政治攻防？相信社會自有公評。