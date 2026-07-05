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▲挪威王牌哈蘭德生涯首屆世界盃已攻進5球，狀態火燙，若能把握反擊與禁區機會，有望讓巴西防線付出代價。（圖／路透／達志影像）

▲巴西前鋒維尼修斯是本場破局關鍵，他在左路的一對一爆破能力，將直接考驗挪威右路防線與整體協防速度。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽即將上演一場星光熠熠的焦點大戰，五屆世界盃冠軍巴西將在大都會人壽體育場（MetLife Stadium）迎戰睽違28年重返世界盃舞台的挪威。從歷史對戰來看，這場比賽充滿懸念，因為巴西過去4次面對挪威竟然從未贏球，戰績僅有2和2敗。不過，挪威雖有哈蘭德（Erling Haaland）這把超級利刃，但巴西整體陣容深度、鋒線火力與安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的淘汰賽經驗仍更勝一籌，本場最值得關注的方向，恐怕不是挪威爆冷，而是哈蘭德與維尼修斯（Vinícius Júnior）上演進球互轟。巴西是世界盃史上最成功的國家隊，5度捧起金盃，但面對挪威卻始終沒有贏球紀錄。雙方過去4次交手，挪威取得2勝2和，其中最經典一戰就是1998年世界盃小組賽，挪威以2：1擊敗巴西，寫下隊史代表作。如今兩隊在16強再次碰頭，「挪威剋巴西」自然成為賽前最大話題。不過，歷史紀錄只能增加戲劇性，未必能直接左右淘汰賽結果。進入單場決勝階段，球隊當下狀態、陣容厚度與防守穩定度才是關鍵。挪威確實有爆冷本錢，但若從整體戰力來看，巴西仍是更接近8強的一方。挪威最大底氣，就是哈蘭德。這位曼城神鋒生涯首屆世界盃就展現恐怖效率，目前已攻進5球，是金靴獎熱門之一。他的身體對抗、禁區嗅覺與終結能力，讓挪威即使控球時間不多，也能靠一次反擊或一次傳中改變比分。此外，挪威並非只有哈蘭德單點威脅。隊長奧德加德（Martin Ødegaard）負責中前場創造，努薩（Antonio Nusa）與索爾洛特（Alexander Sørloth）也能提供邊路與前場支援。若巴西防線在轉換防守時出現空檔，挪威絕對有能力取得進球。巴西雖然32強面對日本贏得驚險，靠補時進球才以2：1過關，但進攻端創造力依舊是本屆最頂級。即使拉法尼亞（Raphinha）因傷無法先發，巴西仍擁有維尼修斯、馬修斯・庫尼亞（Matheus Cunha）、恩德里克（Endrick）、拉揚（Rayan）等多名高天賦攻擊手。其中，維尼修斯將是巴西最重要的破局點。他在左路的一對一爆破能力，會直接考驗挪威右路防線。若挪威主力右後衛里爾森（Julian Ryerson）無法趕上比賽，佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）恐怕將承受巨大壓力。一旦挪威被迫投入更多人手協防維尼修斯，巴西中路與弱側就會出現更多進攻空間。綜合來看，這場比賽最合理的劇本，是巴西掌握更多主動權，挪威則靠哈蘭德等待反擊機會。挪威進攻端具備真實威脅，但防守端至今尚未展現足夠穩定性，面對巴西多點開花的鋒線，很難全場零封。因此，專家看好的方向並非單純挪威爆冷，而是「雙方都有進球」與「巴西小勝晉級」。哈蘭德有望延續火燙腳感，在世界盃淘汰賽留下進球；但巴西憑藉維尼修斯的個人能力、前場深度與安切洛蒂的調度經驗，仍被看好以2：1擊敗挪威，終結對戰不勝魔咒，連續第3屆世界盃闖進8強。