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▲除了曝光彩排、Re稿畫面，A-Lin（如圖）治裝過程也全公開。（圖／A-Lin官方YT）

歌后A-Lin日前擔任第37屆金曲獎主持人，幽默且鬆弛的表現獲得觀眾一致好評。典禮結束後，A-Lin陸續曝光後台花絮影片，她和團隊開會時，一度用雙手摀臉喊著「想哭耶」，讓旁人心疼問是否壓力太大？怎料，下秒A-Lin卻回說：「我覺得我怎麼那麼厲害。」形容受邀擔任金曲獎主持人就像小時候被選上班長一樣，充滿榮譽感。A-Lin首度擔任金曲獎主持人，事前不斷彩排、練舞，並積極控管體態。日前她在YouTube頻道中釋出金曲獎幕後花絮影片，A-Lin與團隊開會開到一半，突然用雙手摀著臉，直呼：「想哭耶！」讓旁人急忙關心她是否壓力太大？而昨日頻道上傳第二支花絮影片，A-Lin並非因為壓力大想哭，她搞笑說：「我就覺得我怎麼那麼厲害。」A-Lin直言這次擔任金曲獎主持人，就像是小時候被大家選出來當班長一樣，充滿榮譽感，興奮直呼：「你知道那種榮譽感嗎！」除了曝光彩排、Re稿畫面，A-Lin治裝過程也全公開，更開玩笑說：「大家為了我的美絞盡腦汁」、「租持人（主持人）真的好難喔！女明星的美不是那麼容易。」此外，為了這次的金曲獎，團隊們也相當努力，A-Lin一連換了多套造型，事前反覆討論，也給予意見說：「這很像鬼」、「這個就很像參加誰的婚禮。」而造型師也因為想呈現A-Lin最美的一面壓力爆棚，甚至直呼：「我要退休了！」不過絕美服裝造型也獲得眾人狂讚，留言表示：「辛苦我們的竹尺人，還有強大的團隊，金曲獎八套造型每一套都美到翻」、「辛苦造型師了!!A-Lin金曲獎真的超美」、「金曲獎根本A-Lin時尚大秀。」