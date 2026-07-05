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▲子瑜10年前為「國旗事件」道歉的影片，至今仍在JYP娛樂的官方YouTube上。（圖／翻攝自YouTube@JYPEntertainment）

韓國女團TWICE成員周子瑜2日來台參加3日的《高雄啤酒音樂節》時，被發現身邊沒有任何JYP娛樂工作人員，引發外界猜測。雖然子瑜媽昨（4）日發文點名JYP娛樂感謝，但還是有人認為子瑜的個人約已離開JYP娛樂。除此之外，有粉絲指出子瑜這次solo表演，TWICE各官方平台都沒有任何宣傳，還有粉絲怒批當初子瑜為「國旗事件」道歉的影片，至今都還在JYP官方YouTube，為子瑜的待遇打抱不平。子瑜結束在台灣的首次solo表演後，有眼尖粉絲發現，TWICE的各官方平台，像是YouTube、X、IG等，都沒有她solo表演相關消息，加上這次來台身邊沒有JYP娛樂工作人員陪伴，更是讓大批粉絲猜測子瑜的個人約已不在JYP，而是到父母日前在台灣成立的「瑜海娛樂股份有限公司」。不少粉絲也因此再度指控JYP娛樂對子瑜不公平，怒批：「周子瑜的道歉影片過了10年現在還在JYP官網YT上，你還想要這家爛公司宣傳她在台灣的活動？」、「我不認為未來朴軫永會善待周子瑜，其實過去也都把資源盡量給了其他的團員！」、「JYP從頭到尾只把她們當鍊金道具而已。」紛紛為子瑜打抱不平。據悉，子瑜父母日前傳出在台灣成立了「瑜海娛樂股份有限公司」，公司登記項目涵蓋藝文服務、演藝活動、音樂展演、聲音錄製、音樂發行、翻譯、廣告與經紀相關業務，讓外界聯想到是否為子瑜未來台灣活動提前布局。而這次來台solo的種種跡象，也讓粉絲更加相信子瑜個人活動可能已交由台灣的經紀公司管理。