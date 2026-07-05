韓國一名自稱就讀緊急救護相關科系的男大生，近期在社群發文稱自己在溪邊遊玩時看到一名女學生倒地失去意識，在徵得對方家長同意後解開她的胸罩實施心肺復甦術，雖救回女學生一命，事後卻遭對方家長求償。這起事件近期引發韓國媒體和社群大量關注，沒想到，事件反轉再反轉，這名發文者文章被發現有一大破綻。
男大生宣稱解開女學生胸罩CPR 救活反被告
根據韓媒News1、SBS報導，韓國社群平台在6月底出現一篇「對暈倒的年輕女性實施 CPR 後，差點變成犯罪者」的文章，自稱就讀救護相關科系、且持有「一級緊急救護員（EMT-1）」證照的男大生宣稱，日前與朋友前往溪邊遊玩時，發現了一名疑似為國中生的女學生失去意識倒在地上。
他文中聲稱，當時他毫不猶豫地衝上前，在獲得女學生母親（監護人）的同意並通報 119 後，隨即開始親自對患者實施CPR。並敘述「當時患者處於沒有脈搏和呼吸的狀態。在取得家屬同意後，我解開了患者的胸罩扣環並開始進行 CPR，大約 10 到 15 分鐘後，醫療救護人員抵達現場並接手。」
這名發文者還自稱：「消防隊員當時還稱讚我應急處置做得很好，女學生也在呼吸和脈搏恢復正常後被送往醫院。」
沒想到，隨後卻發生了意想不到的狀況，男大生稱，「幾個小時後，女學生的父親打來，稱針對解開胸罩扣環以及實施 CPR 時觸碰胸部等行為，要以性騷擾罪名提出告訴。對方還表示女學生肋骨出現裂痕，將提交傷害診斷書，並要求 500 萬至 800 萬韓元（約合新台幣 11.5 萬至 18.5 萬元）的和解金。」
他語帶無奈，「我已經收到警方的傳喚要求，叫我上午去接受調查。我的夢想是成為一名消防員，現在很擔心會受到什麼處罰，也很害怕會因為這種委屈的事留下前科。」
這篇文章在韓國社群發酵，部分網友群情激憤感嘆：「在緊急情況下想救人卻遭遇這種事，以後誰還敢挺身而出？」、「這世界難道變成了看到快死的人也要裝作沒看到嗎？」、「實施 CPR 導致肋骨骨折本來就可能發生，為此索賠的父母實在令人心寒。」
這名自稱男大生的男子事後補充說明，該案最終已以「無嫌疑（不起訴）」結案，還表示該名女學生的父親目前正因涉嫌「妨害公務」接受警方調查。
男大生自稱就讀緊急救護科系 謊言被揭穿
不過，在男大生的故事傳開後，事實真相也遭到了質疑。一名現職消防員指出，「發文者自稱是急診救護科系在校生且持有一級緊急救護員證照，但通常該科系學生在畢業前是無法報考一級國家考試的，因此很難同時具備這兩種身分。該段內容恐有誤導大眾之嫌。」
根據韓國急救證照相關規定，一級急救證是韓國最高等級的急救證，考照條件為需從大學或是專業學校相關科系畢業，或是擁有2級急救證且從業三年以上。
值得注意的是，這名發文者在遭到質疑後，不僅未拿出相關證照的證據，且立刻消失得無影無蹤；立刻遭質疑是藉機挑動仇女情緒的發文。
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根據韓媒News1、SBS報導，韓國社群平台在6月底出現一篇「對暈倒的年輕女性實施 CPR 後，差點變成犯罪者」的文章，自稱就讀救護相關科系、且持有「一級緊急救護員（EMT-1）」證照的男大生宣稱，日前與朋友前往溪邊遊玩時，發現了一名疑似為國中生的女學生失去意識倒在地上。
他文中聲稱，當時他毫不猶豫地衝上前，在獲得女學生母親（監護人）的同意並通報 119 後，隨即開始親自對患者實施CPR。並敘述「當時患者處於沒有脈搏和呼吸的狀態。在取得家屬同意後，我解開了患者的胸罩扣環並開始進行 CPR，大約 10 到 15 分鐘後，醫療救護人員抵達現場並接手。」
這名發文者還自稱：「消防隊員當時還稱讚我應急處置做得很好，女學生也在呼吸和脈搏恢復正常後被送往醫院。」
沒想到，隨後卻發生了意想不到的狀況，男大生稱，「幾個小時後，女學生的父親打來，稱針對解開胸罩扣環以及實施 CPR 時觸碰胸部等行為，要以性騷擾罪名提出告訴。對方還表示女學生肋骨出現裂痕，將提交傷害診斷書，並要求 500 萬至 800 萬韓元（約合新台幣 11.5 萬至 18.5 萬元）的和解金。」
他語帶無奈，「我已經收到警方的傳喚要求，叫我上午去接受調查。我的夢想是成為一名消防員，現在很擔心會受到什麼處罰，也很害怕會因為這種委屈的事留下前科。」
這篇文章在韓國社群發酵，部分網友群情激憤感嘆：「在緊急情況下想救人卻遭遇這種事，以後誰還敢挺身而出？」、「這世界難道變成了看到快死的人也要裝作沒看到嗎？」、「實施 CPR 導致肋骨骨折本來就可能發生，為此索賠的父母實在令人心寒。」
這名自稱男大生的男子事後補充說明，該案最終已以「無嫌疑（不起訴）」結案，還表示該名女學生的父親目前正因涉嫌「妨害公務」接受警方調查。
男大生自稱就讀緊急救護科系 謊言被揭穿
不過，在男大生的故事傳開後，事實真相也遭到了質疑。一名現職消防員指出，「發文者自稱是急診救護科系在校生且持有一級緊急救護員證照，但通常該科系學生在畢業前是無法報考一級國家考試的，因此很難同時具備這兩種身分。該段內容恐有誤導大眾之嫌。」
根據韓國急救證照相關規定，一級急救證是韓國最高等級的急救證，考照條件為需從大學或是專業學校相關科系畢業，或是擁有2級急救證且從業三年以上。
值得注意的是，這名發文者在遭到質疑後，不僅未拿出相關證照的證據，且立刻消失得無影無蹤；立刻遭質疑是藉機挑動仇女情緒的發文。