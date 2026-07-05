搭公車時最怕聽到驗票機傳來「餘額不足」的嗶嗶聲，或是乘車前擔心卡片裡面錢不夠，還得先跑到附近的超商或捷運站加值。為了提升通勤便利性，悠遊卡公司與雙北市政府宣布，自2026年7月1日起，雙北公車正式全面開通「自動加值」服務，以後搭公車再也不用特地跑一趟儲值，靠卡感應就能3秒完成加值與扣款。
🟡雙北公車自動加值如何觸發、加多少錢？
悠遊卡公司表示，持指定卡別搭乘台北市聯營公車或新北市市區公車時，只要卡片內的可用餘額低於100元，驗票機在感應當下就會自動儲值500元，並直接完成該次車資扣款。
🟡哪些卡片可以使用公車自動加值？
並非所有悠遊卡都支援此功能，目前僅限於以下3種與銀行帳戶連結的票卡：
◾悠遊聯名卡（與信用卡結合之票卡）
◾簽帳金融卡（Debit 卡）
◾已辦理「帳戶連結」之悠遊卡
🟡通勤族必看！嗶卡時的「關鍵3秒鐘」
悠遊卡表示，由於公車驗票機執行自動加值時，需要與後端系統進行連線驗證，整體作業時間約需3至5秒。
◾操作重點： 嗶卡時請「稍作停留」，切勿像平常一樣快速移開卡片。
◾確認完成： 請務必等到驗票機螢幕顯示「完成加值」後再拿開票卡，以確保交易順利。
🟡嗶太快會被扣錢嗎？完善的防錯機制
許多民眾擔心，如果感應到一半移開卡片導致連線中斷，會不會白白被扣款？悠遊卡公司對此強調，設有完善的保障機制。
若自動加值程序因外力因素未真正完成，即便銀行端已發出授權訊息，悠遊卡公司絕對不會向銀行請款。該筆金額不會出現在信用卡帳單中，消費者權益受到完全保障。
🟡台北捷運進化！iPhone免解鎖直接刷進站
台北捷運自7月1日起全面開放國內外信用卡，以及綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機行動支付感應進出站。
其中，iPhone用戶只要先在Apple Pay啟用「快速交通卡（快速模式）」，之後進站時免解鎖、免喚醒螢幕，也不用Face ID認證，只要將iPhone頂端靠近閘門下方的信用卡感應區即可完成刷卡，就算手機因沒電自動關機，在備用電量期間仍可完成感應付款。
Apple Pay搭台北捷運常見QA一次看
Q：為什麼設定Apple Pay後，還是不能免解鎖進站？
A：最常見原因是沒有將信用卡設定為「快速交通卡（快速模式）」，若僅加入Apple Pay，進站時仍可能要求解鎖或Face ID認證。
Q：Apple Pay要刷哪個位置？
A：別放錯位置刷到最上方的「悠遊卡感應區」，也不是QR Code掃描區，而是閘門下方的「信用卡」感應區。
Q：iPhone要怎麼感應最快？
A：不用整支手機平放，只要將iPhone頂端靠近信用卡感應區即可完成感應。
Q：Apple Pay搭北捷有常客優惠或公車轉乘優惠嗎？
A：沒有。信用卡交易無法累積搭乘金額與次數，因此不適用北捷常客優惠，也沒有捷運、公車轉乘優惠。
Q：TPASS月票、敬老卡、愛心卡可以使用Apple Pay信用卡搭車嗎？
A：不行。信用卡感應乘車不適用TPASS定期票及各類身分優惠票種。
Q：想保留捷運、公車轉乘優惠怎麼辦？
A：建議使用實體悠遊卡、悠遊聯名卡，或悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等支援乘車碼的電子支付，且前後運具須使用相同支付方式才能享有轉乘優惠。
資料來源：悠遊卡公司
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悠遊卡公司表示，持指定卡別搭乘台北市聯營公車或新北市市區公車時，只要卡片內的可用餘額低於100元，驗票機在感應當下就會自動儲值500元，並直接完成該次車資扣款。
並非所有悠遊卡都支援此功能，目前僅限於以下3種與銀行帳戶連結的票卡：
◾悠遊聯名卡（與信用卡結合之票卡）
◾簽帳金融卡（Debit 卡）
◾已辦理「帳戶連結」之悠遊卡
🟡通勤族必看！嗶卡時的「關鍵3秒鐘」
悠遊卡表示，由於公車驗票機執行自動加值時，需要與後端系統進行連線驗證，整體作業時間約需3至5秒。
◾操作重點： 嗶卡時請「稍作停留」，切勿像平常一樣快速移開卡片。
◾確認完成： 請務必等到驗票機螢幕顯示「完成加值」後再拿開票卡，以確保交易順利。
🟡嗶太快會被扣錢嗎？完善的防錯機制
許多民眾擔心，如果感應到一半移開卡片導致連線中斷，會不會白白被扣款？悠遊卡公司對此強調，設有完善的保障機制。
若自動加值程序因外力因素未真正完成，即便銀行端已發出授權訊息，悠遊卡公司絕對不會向銀行請款。該筆金額不會出現在信用卡帳單中，消費者權益受到完全保障。
🟡台北捷運進化！iPhone免解鎖直接刷進站
台北捷運自7月1日起全面開放國內外信用卡，以及綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機行動支付感應進出站。
其中，iPhone用戶只要先在Apple Pay啟用「快速交通卡（快速模式）」，之後進站時免解鎖、免喚醒螢幕，也不用Face ID認證，只要將iPhone頂端靠近閘門下方的信用卡感應區即可完成刷卡，就算手機因沒電自動關機，在備用電量期間仍可完成感應付款。
Q：為什麼設定Apple Pay後，還是不能免解鎖進站？
A：最常見原因是沒有將信用卡設定為「快速交通卡（快速模式）」，若僅加入Apple Pay，進站時仍可能要求解鎖或Face ID認證。
Q：Apple Pay要刷哪個位置？
A：別放錯位置刷到最上方的「悠遊卡感應區」，也不是QR Code掃描區，而是閘門下方的「信用卡」感應區。
A：不用整支手機平放，只要將iPhone頂端靠近信用卡感應區即可完成感應。
Q：Apple Pay搭北捷有常客優惠或公車轉乘優惠嗎？
A：沒有。信用卡交易無法累積搭乘金額與次數，因此不適用北捷常客優惠，也沒有捷運、公車轉乘優惠。
Q：TPASS月票、敬老卡、愛心卡可以使用Apple Pay信用卡搭車嗎？
A：不行。信用卡感應乘車不適用TPASS定期票及各類身分優惠票種。
Q：想保留捷運、公車轉乘優惠怎麼辦？
A：建議使用實體悠遊卡、悠遊聯名卡，或悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等支援乘車碼的電子支付，且前後運具須使用相同支付方式才能享有轉乘優惠。